Petar Prkić uvjerljivo osvojio Međužupanijsko prvenstvo u podvodnom ribolovu

U organizaciji ŠRU "Šarag"

U Starom Gradu na otoku Hvaru, u organizaciji ŠRU "Šarag", održano je Međužupanijsko prvenstvo u podvodnom ribolovu. Nastupio je 31 natjecatelj iz 10 klubova, a uvjerljivu pobjedu odnio je Petar Prkić iz KŠR "Split" iz Splita.

Nakon pet sati lova na ekstremno velikim dubinama, od 30 do 37 metara, mnogi su se natjecatelji, nažalost, vratili s praznom žicom.

No dugogodišnji reprezentativac i iskusni podvodni ribolovac Petar Prkić svoju je žicu napunio s 12 validnih riba. Velika tabinja i šarag teži od kilograma pomogli su mu da zasjedne na tron s 14.500 bodova.

Srebrno odličje pripalo je povratniku Mati Barešiću iz SRD "Harpun" s 8.994 boda, dok je jedan od favorita, Stjepko Kesić iz DŠR "Strožanac", zasjeo tek na treće mjesto s 8.574 boda.

Dodijeljena su i ekipna odličja. Prvo mjesto osvojila je ERK "Periska" Ploče, srebrno odličje odnijela je ekipa KŠR "Split" iz Splita, dok je bronca pripala domaćinu, ekipi ŠRU "Šarag".

