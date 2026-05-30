Poslane brojne poruke na Hodu za život u Zadru: "Nismo popustili pritiscima da usmrtimo naše dijete"

Zadar je i ove godine bio jedan od hrvatskih gradova u kojima je održan Hod za život. Sudionici su mirnim hodom, kako poručuju organizatori, dali podršku "najranjivijima i najnježnijima među nama – nerođenom djetetu".

Ovogodišnje geslo Hoda za život glasi: "Prvi korak je zakon!", a organizatori su poručili kako smatraju da je vrijeme za konkretne zakonske promjene kojima bi se, prema njihovim riječima, zaštitio život od samog početka.

Organizatori traže promjene zakona

Organizatori su istaknuli kako je u Hrvatskoj još uvijek na snazi zakon iz 1978. godine te poručili da žele zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća.

"Želimo zakon koji će istinski osnažiti majke i očeve u njihovoj ulozi", poručili su organizatori, naglasivši kako, prema njihovu stajalištu, pravo na život predstavlja temeljno ljudsko pravo.

Posebno su istaknuli potrebu za izgradnjom društva solidarnosti u kojem bi žene imale podršku u svim životnim izazovima, osobito u situacijama teških životnih okolnosti, pritisaka ili prenatalnih dijagnoza.

Danijela Ćurić: "Naša djevojčica bila je savršena"

Jedno od najsnažnijih svjedočanstava na zadarskom Hodu za život podijelila je Danijela Ćurić, majka osmero djece. Govorila je o trudnoći s osmim djetetom, djevojčicom Marijom Faustinom, kojoj je dijagnosticirana trisomija 18.

Kako je ispričala, ona i suprug tijekom trudnoće su se suočavali s teškim prognozama, strahom i neizvjesnošću. Navela je kako su pronašli liječnicu koja je, unatoč dijagnozi, razumjela njihovu odluku da djetetu žele dati priliku za život.

"Još mi u srcu odjekuju riječi liječnika koji je potvrdio dijagnozu: ‘Mi ne određujemo ničiji život i nemamo pravo utjecati na njegov ishod, liječnici su dužni pomoći ako je moguće.’ Puno nam je to značilo jer nam je bilo teško prihvatiti cijelu situaciju", poručila je Ćurić.

Marija Faustina rođena je u srpnju 2025. godine. Živjela je 266 dana prije rođenja i 49 dana nakon rođenja.

"Za nas roditelje bila je savršena, baš kao i svako naše zdravo dijete, vrijedna ljubavi, dodira, blizine i svega onoga što traži i zaslužuje svako ljudsko biće", kazala je Danijela Ćurić.

Dodala je kako je djevojčica preminula u njezinu naručju.

"Zahvalni smo što nismo popustili pritiscima da usmrtimo Mariju Faustinu zato što je bila bolesna. Iako bolesna, zaslužila je svu ljubav, pažnju i zdravstvenu skrb. Danas želim dati podršku svim budućim majkama i reći im: ne bojte se", poručila je Ćurić.

Teuta Nikpalj: "Djeca su blagoslov i radost"

Okupljenima se obratila i Teuta Nikpalj, majka šestero djece i baka, koja je u svojoj poruci naglasila važnost obitelji i roditeljske ljubavi.

"Što se to dogodilo s nama ljudima? Što se to dogodilo ovim generacijama? Zašto su obitelji postale malobrojne? Čega se bojimo? Zar ljubavi koju nam ta djeca daju?" upitala je Nikpalj.

Poručila je kako djeci, uz ekonomsku sigurnost, najviše trebaju ljubav, briga, braća i sestre.

"Sretni smo što imamo šestero djece. Djeca su blagoslov. Djeca su radost. Djeca su pokretači našeg života. Ona nas mijenjaju, zbog njih dajemo sve od sebe, zbog njih postajemo bolji i snažniji ljudi", naglasila je Teuta Nikpalj.

Ana Marija Buntić: "Svako dijete zaslužuje priliku za život"

Na kraju programa organizatori i koordinatorica Hoda za život u Zadru Ana Marija Buntić zahvalili su sudionicima te poručili kako su Zadrani, prema njihovu mišljenju, podržali "ono najvrjednije – svaki ljudski život, od začeća do prirodne smrti".

"Vaša prisutnost snažna je poruka da kao društvo želimo štititi dostojanstvo svakog čovjeka. Pozdravljamo i sve one koji se protive Hodu za život. I vama želimo poručiti: lijepo je što ste se rodili", istaknula je Buntić.

Dodala je kako je, po mišljenju organizatora, vrijeme za otvoren i odgovoran društveni dijalog.

"Svako se dijete zaslužuje roditi i dobiti priliku za život – istu onu koju smo i sami dobili. Hrabrost jedne majke može promijeniti svijet, a svaki život je neponovljivi dar", poručila je Ana Marija Buntić.

Predstavljena i mreža potpore Rita

Organizatori su podsjetili i na mrežu potpore Rita, koju je pokrenula Udruga U ime obitelji, s ciljem pružanja emocionalne, psihološke i praktične potpore obiteljima koje se suočavaju s teškim prenatalnim dijagnozama, spontanim pobačajem i drugim izazovima.

Kako su poručili, žele osigurati mjesto na kojem obitelji mogu podijeliti svoja iskustva, strahove i nadu s drugima koji prolaze slične životne situacije.