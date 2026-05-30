Kerum Skoki i Puljku: "Nisu im samo prsti u pekmezu, nego cijele ruke"

Nakon što se Igor Skoko, vijećnik stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita, oglasio o zemlji koja je dovezena na Žnjan, stigla je i reakcija Željka Keruma, predsjednika HGS-a.
Skoko je, podsjetimo, komentirao stanje na Žnjanu i dovezenu zemlju, uz pitanje: "Da nije neki brat/kum/rođak imao viška zemlje pa samo istovario?"
Žnjan d.o.o. o kritikama: "Zemlja nije problem, problem su propusti koji su se dogodili ranije"
"Tko je to dogovorio, neka plati iz svog džepa"
Kerum se sada osvrnuo na Skokine prozivke i poručio kako onaj tko je dogovorio dovoženje zemlje mora snositi troškove.
"Dobar dan svima. Vidim na portalima da su dovezli otpad od zemlje na Žnjan i što je Skoko dobro primijetio - onaj tko je to dogovorio mora o svom trošku to vratit nazad i platiti Cemexu zbrinjavanje u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad", objavio je Željko Kerum, predsjednik HGS-a.
Kerum prozvao Skoku, Centar i Puljka
No Kerum se nije zaustavio samo na temi zemlje na Žnjanu. U nastavku objave prozvao je Skoku, stranku Centar i splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka.
"Isto tako, i Skoko i njegova stranka Centar odnosno Puljak, moraju vratiti Žnjanu 190 tisuća eura koje su platili za namještaj koji vrijedi 10 tisuća eura", poručio je Kerum.
"Brat, kum ili rođak imao viška zemlje?" Skoko o novom održavanju Žnjana
"Nisu im samo prsti u pekmezu, nego cijele ruke"
Kerum je dodatno otvorio i pitanje građevinskih dozvola na Bačvicama, tvrdeći da Skoko, Puljak i Centar duguju javnosti objašnjenje.
"I dalje bi Skoko i Puljak i njegova sekta trebali objasniti na koji su način izdali građevinske dozvole na Bačvicama izvan svih gabarita. Prozivaju svakoga, a nisu im samo prsti u pekmezu nego cijele ruke. Živili, Kerum", zaključio je predsjednik HGS-a.