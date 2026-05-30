Kerum Skoki i Puljku: "Nisu im samo prsti u pekmezu, nego cijele ruke"

Nakon što se Igor Skoko, vijećnik stranke Centar u Gradskom vijeću Grada Splita, oglasio o zemlji koja je dovezena na Žnjan, stigla je i reakcija Željka Keruma, predsjednika HGS-a.

Skoko je, podsjetimo, komentirao stanje na Žnjanu i dovezenu zemlju, uz pitanje: "Da nije neki brat/kum/rođak imao viška zemlje pa samo istovario?"

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Tko je to dogovorio, neka plati iz svog džepa"

Kerum se sada osvrnuo na Skokine prozivke i poručio kako onaj tko je dogovorio dovoženje zemlje mora snositi troškove.

"Dobar dan svima. Vidim na portalima da su dovezli otpad od zemlje na Žnjan i što je Skoko dobro primijetio - onaj tko je to dogovorio mora o svom trošku to vratit nazad i platiti Cemexu zbrinjavanje u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad", objavio je Željko Kerum, predsjednik HGS-a.

Kerum prozvao Skoku, Centar i Puljka

No Kerum se nije zaustavio samo na temi zemlje na Žnjanu. U nastavku objave prozvao je Skoku, stranku Centar i splitskog gradonačelnika Ivicu Puljka.

"Isto tako, i Skoko i njegova stranka Centar odnosno Puljak, moraju vratiti Žnjanu 190 tisuća eura koje su platili za namještaj koji vrijedi 10 tisuća eura", poručio je Kerum.

"Nisu im samo prsti u pekmezu, nego cijele ruke"

Kerum je dodatno otvorio i pitanje građevinskih dozvola na Bačvicama, tvrdeći da Skoko, Puljak i Centar duguju javnosti objašnjenje.

"I dalje bi Skoko i Puljak i njegova sekta trebali objasniti na koji su način izdali građevinske dozvole na Bačvicama izvan svih gabarita. Prozivaju svakoga, a nisu im samo prsti u pekmezu nego cijele ruke. Živili, Kerum", zaključio je predsjednik HGS-a.