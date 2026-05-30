Žnjan d.o.o. o kritikama: "Zemlja nije problem, problem su propusti koji su se dogodili ranije"

Iz tvrtke Žnjan d.o.o. osvrnuli su se na aktualne komentare vezane uz novu zemlju dopremljenu na Žnjanski plato, poručujući kako javnost zaslužuje činjenice, a ne političke konstrukcije.

Svaka javna akcija od interesa građana zaslužuje otvorenu raspravu, pa tako i ona koja se odnosi na uređenje Žnjanskog platoa. Iz tvrtke Žnjan d.o.o. ističu kako je upravo zato važno osvrnuti se na komentare koji su se pojavili u javnom prostoru nakon dopreme nove zemlje na lokaciju. Kako navode, dio javnih istupa fokus je prebacio na kvalitetu novo dovezene zemlje, iako ona, tvrde, još nije ni dobila priliku pokazati rezultate.

"Trava nije ostvarila očekivani rast"

Iz Žnjana d.o.o. poručuju kako je činjenica da do 11. svibnja 2026. godine na velikom dijelu površina trava nije uspjela ostvariti očekivani rast.

Dodaju i kako je činjenica da sustav navodnjavanja nije funkcionirao te da nije bilo adekvatnog održavanja zelenih površina.

"Umjesto da se odgovornost traži u uzrocima problema, u dijelu javnog prostora pokušava se fokus prebaciti na novu zemlju, proglašavajući je nekvalitetnom i prije nego što je uopće dobila priliku pokazati rezultate", poručuju iz Žnjana d.o.o. Prema njihovim riječima, takvi zaključci nisu utemeljeni na činjenicama, nego na pretpostavkama i političkim interpretacijama.

Zemlja analizirana u ovlaštenoj ustanovi

Iz tvrtke navode kako je ugrađeni materijal plodna vrtna zemlja iz površinskog iskopa.

"Prethodno je obavljena analiza zemlje u ovlaštenoj ustanovi. Rezultati analize pokazali su da je pogodna za zasnivanje travnjaka i ostalih hortikulturnih površina", ističu. Dodaju kako će se u nastavku radova zemlja dodatno oplemeniti humusno-tresetnim supstratom i mineralnim gnojivom, sukladno pravilima struke i radi što kvalitetnije pripreme terena.

"Pitanje je kako se hortikulturi nije posvetila dovoljna pažnja"

Iz Žnjana d.o.o. smatraju kako se danas s pravom može postaviti pitanje kako je moguće da se tijekom planiranja i izvođenja jednog od najvažnijih gradskih projekata nije posvetila dovoljna pažnja hortikulturi, kvaliteti tla i uvjetima potrebnima za rast zelenih površina.

"Da su ti segmenti od početka bili stručno i kvalitetno riješeni, vjerojatno ne bi bilo potrebe za naknadnim intervencijama", navode. Poručuju kako, umjesto traženja krivaca u svakom novom pokušaju rješavanja problema, treba otvoreno govoriti o svim propustima koji su doveli do toga da se problem uopće pojavi.

"Građani očekuju rezultate, a ne međusobna optuživanja"

Iz tvrtke zaključuju kako će vrijeme pokazati rezultate, ali i naglašavaju da se odgovornost za dosadašnje stanje ne može prebaciti na zemlju koja je tek nedavno dopremljena. "Javnost će uskoro moći sama procijeniti rezultate. Do tada ostajemo pri stavu da se odgovornost ne može graditi na pretpostavkama, niti se činjenice mogu zamijeniti političkim konstrukcijama. Građani očekuju rezultate, a ne međusobna optuživanja", zaključuju iz Žnjana d.o.o.