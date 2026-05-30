"Brat, kum ili rođak imao viška zemlje?" Skoko o novom održavanju Žnjana

Nakon što se u javnosti već duže vrijeme govori o problematici neodržavanja Žnjana, osušene trave i zelenila koje je, prema brojnim komentarima građana, posljedica nezalijevanja i nedovoljnog održavanja, oglasio se Igor Skoko, vijećnik Centra u Gradskom vijeću Grada Splita. Skoko je komentirao najnovije radove i zemlju koja je dovezena na Žnjan, pritom izražavajući sumnju u njezinu kvalitetu za uređenje travnatih površina.

"Kvaliteta zemlje nije dobra za sijanje trave"

"Počinje održavanje Žnjana by Šuta i Kerum", poručio je Skoko, uz ironičan komentar na društvenim mrežama.

Kako navodi, iz fotografija zemlje koja je dovezena na Žnjan može se zaključiti da ona nije prikladna za sijanje trave bez ozbiljne pripreme. "Pogledajte slike zemlje koju su dovukli na Žnjan. Ljudi koji se razumiju mi kažu da kvaliteta zemlje na slikama nije dobra za sijanje trave, barem ne bez ozbiljne pripreme", napisao je Skoko.

Upozorava na kamenje, šljunak i manjak humusa

Skoko tvrdi da se na fotografijama vidi kako dovezena zemlja sadrži veliku količinu kamenja i šljunka, zbog čega smatra da se ne radi o plodnom površinskom tlu.

"Iz fotografija se vidi da sadrži jako puno kamenja i šljunka, što znači da je u pitanju tipičan građevinski iskop ili podzemni sloj, a ne plodno površinsko tlo", naveo je. Dodaje i kako zemlja, prema njegovoj ocjeni, izgleda kao mineralno tlo s vrlo malo humusa.

"Ovo je klasično građevinsko/iskopano tlo koje se često koristi za nasipavanje, ali nije namijenjeno za travnjak", poručuje Skoko.

"Čini se da se stvaraju i jezerca za patkice"

U objavi se osvrnuo i na stanje terena nakon dovoza zemlje, ustvrdivši da se na pojedinim dijelovima stvaraju nakupine vode. "Kao što možete vidjeti na slikama, čini se da se stvaraju i jezerca za patkice", napisao je Skoko.

Na kraju je postavio i pitanje o podrijetlu dovezene zemlje. "Da nije neki brat/kum/rođak imao viška zemlje pa samo istovario?", upitao je vijećnik Centra.