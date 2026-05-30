Hrvatski četverac među najboljima u Sevilli, Sinkovići slavili u C finalu

Na Svjetskom veslačkom kupu u španjolskoj Sevilli četverac na pariće Mahmutović, Šuk, Martin, Talaja trećim je mjestom u svojoj polufinalnoj skupini ušao u A finale koje je na programu sutra u 12.36. Braća Lončarić su u dvojcu bez kormilara bili peti u svojoj polufinalnoj skupini i sutra će u 9.10 veslati u B finalu. Braća Sinković su pobjednici C finala dvojca na pariće. Ukupno su 13. Roko Bošković je bio 4. u D finalu samca te je ukupno 22. dok David Šain u istoj utrci nije nastupio.

Nakon kvalifikacijske utrke u kojoj su zauzeli četvrto mjesto u svojoj skupini i s ukupno 13. vremenom ostali nadomak polufinala, Sinkovići su drugi dan natjecanja odradili bolje i odlučnije te pobjedom u C finalu zaključili svoj prvi nastup u novoj veslačkoj sezoni. Iako rezultat u Sevilli nije bio onakav kakvom su se nadali, riječ je o početku sezone i prvom međunarodnom nastupu nakon povratka u dvojac na pariće, disciplinu u kojoj ponovno grade formu i ritam za nastavak godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Evo, i druga utrka je završena. Nije kao što smo se nadali A finale, nego C, ali ponosan sam što smo odradili najbolje što smo mogli i pobijedili barem tu. Moramo sada analizirati što dalje i kako se vratiti tamo gdje nam je mjesto na sljedećim natjecanjima”, rekao je Martin Sinković.

Današnjom utrkom zadovoljniji je bio i Valent Sinković: „Današnja utrka dobro je odrađena, po dogovoru. Bolje smo se osjećali nego jučer. Naravno da to treba biti puno bolje, ali koliko smo mogli, toliko smo izvukli i idemo dalje”.

Za najtrofejniji hrvatski veslački dvojac Sevilla je bila prva provjera u novoj sezoni i povratnički nastup u dvojcu na pariće na međunarodnoj sceni. Nakon gotovo dva desetljeća u svjetskom vrhu, Martin i Valent dobro znaju kako se iz ovakvih utrka izvlače zaključci, a nastavak sezone vrlo brzo donosi novu priliku za usporedbu s najboljima. Sljedeću provjeru Sinkovići će imati već za dva tjedna, od 12. do 14. lipnja, na 2. Svjetskom kupu u Plovdivu u Bugarskoj.