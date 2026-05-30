Hajdukovac rekao "da", kum mu bio vratar najvećeg rivala

Stigao kao velika nada i igrač od kojeg se mnogo očekivalo
Mihael Žaper i Ivan Nevistić

Mihael Žaper, nogometaš Hajduka koji je trenutačno na posudbi, oženio se, a fotografije sa svadbenog slavlja objavljene su na društvenim mrežama. Prema svemu sudeći, pir je održan u Splitu. Posebnu je pažnju privukla činjenica da je Žaperu kum bio Ivan Nevistić, vratar Dinama.

 

Ozljede mu zaustavile uspon

Žaper je u Hajduk stigao kao velika nada i igrač od kojeg se mnogo očekivalo. Ipak, ozljede su ga značajno unazadile i udaljile od pravih igara.

Nakon toga se nikada nije u potpunosti vratio u formu kakvu su navijači priželjkivali, pa je njegova hajdučka priča ostala daleko od očekivanja.

Trenutačno je na posudbi u Sloveniji, a dio posudbe proveo je i u zagrebačkoj Lokomotivi, gdje je također ostao daleko ispod očekivanja.

