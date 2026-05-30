VIDEO "Ma daj, gasi, gasi": Dalmatinka pitala studente što ih asocira na Split, jedan odgovor je posebno nasmijao ekipu

Društvenim mrežama širi se snimka ankete provedene među studentima na UniSport Finals natjecanju u Poreču, a jedan trenutak posebno je nasmijao gledatelje. Djevojka iz Dalmacije za kanal UniSport Split provela je zanimljivu anketu među mladima, pitajući ih koja im je prva asocijacija na Split.

Hajduk, Riva, more, zabava...

Odgovori su bili raznoliki, ali uglavnom očekivani. Studenti su, među ostalim, spominjali Hajduk, Rivu, more, ljeto, zabavu, dobar provod, picigin, FESB, ali i studentske partyje koji se tijekom zime održavaju u Splitu.

Odgovor koji je "prekinuo" snimanje

Ipak, najviše pažnje privukao je odgovor jednog mladića koji je kazao: "Može Hajduk, nisam za Hajduk, ali sam za onaj drugi klub, pravi."

Njegov odgovor očito je bio aluzija na Dinamo, što je odmah izazvalo reakciju djevojke koja je vodila anketu. "Ma daj, gasi, gasi", rekla je snimatelju, a upravo taj trenutak nasmijao je brojne korisnike društvenih mreža.

Snimka se brzo počela širiti društvenim mrežama, a simpatična reakcija Dalmatinke postala je pravi mali hit među studentima i ljubiteljima sportskog rivalstva.

