Puljak na Dan državnosti poslala poruku koja će zasmetati mnogima: "Voljeti Hrvatsku ne znači mahati zastavom jednom godišnje"

Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak uputila je čestitku građanima povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, ali i Dana hrvatskih branitelja grada Splita.

Puljak je u objavi čestitala Dan državnosti Republike Hrvatske, a posebno se obratila i Splićankama i Splićanima.

"Sretan Dan državnosti Republike Hrvatske! Splićankama i Splićanima sretan Dan hrvatskih branitelja grada Splita!", poručila je Puljak. Istaknula je kako je ovo dan prisjećanja na sve one koji su, kako kaže, u najtežim vremenima imali hrabrosti vjerovati u samostalnu Hrvatsku.

"Danas slavimo svoju državu, slobodu i sve ljude koji su u najtežim vremenima imali hrabrosti vjerovati da Hrvatska može biti svoja", navela je.

Puljak je u nastavku objave poručila kako Dan državnosti ne bi trebao biti samo dan za pogled u prošlost, nego i trenutak za ozbiljno pitanje o tome kakvu smo državu izgradili. "Dan državnosti nije samo dan za pogled unatrag. To je i dan kada se trebamo zapitati jesmo li od Hrvatske napravili ono što su ljudi tada sanjali", napisala je.

Dodala je kako Hrvatska treba biti zemlja u kojoj se živi od rada, a ne od veza, te zemlja u kojoj institucije rade za građane, a ne za političke stranke. "Zemlju u kojoj se živi od rada, a ne od veza. Zemlju u kojoj institucije rade za građane, a ne za stranke. Zemlju u kojoj mladi ostaju jer vide budućnost, a ne odlaze jer su izgubili povjerenje", poručila je Puljak.

Najizravniju poruku Puljak je poslala govoreći o domoljublju. Prema njezinim riječima, ljubav prema Hrvatskoj ne pokazuje se samo simbolima, nego svakodnevnim radom za pravednije društvo. "Voljeti Hrvatsku ne znači samo mahati zastavom jednom godišnje. Voljeti Hrvatsku znači svaki dan raditi da bude uređenija, poštenija, slobodnija i pristojnija", istaknula je. Dodala je kako to znači i borbu protiv korupcije, nepravde i osjećaja nemoći. "Znači boriti se protiv korupcije, protiv nepravde i protiv osjećaja da se ništa ne može promijeniti", poručila je.

Puljak je zaključila optimističnom porukom, ističući kako vjeruje u Hrvatsku znanja, rada, reda i poštenih prilika za sve građane. "Mi vjerujemo da se može. Vjerujemo u Hrvatsku znanja, rada, reda i poštenih prilika za sve", napisala je.

Na kraju je poručila kako Hrvatska mora biti zemlja koja svojim ljudima daje razlog za ostanak. "Hrvatsku koja ne tjera svoje ljude, nego im daje razlog da u njoj ostanu, stvaraju i žive dostojanstveno", navela je Puljak.

"Sretan nam svima Dan državnosti. Neka nam Hrvatska bude onakva kakvu zaslužuju njezini građani!", zaključila je.