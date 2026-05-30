Pijani muškarac puštao glasnu glazbu pa vrijeđao policajce

Policija u Slavonskom Brodu provela je kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjakom osumnjičenim za remećenje javnog reda i mira. Muškarac je u noći na subotu u dvorištu obiteljske kuće puštao glasnu glazbu, a po dolasku policije počeo je vikati i vrijeđati službenike, piše Brodsko-posavska policija.

Pijan puštao glasnu glazbu pa vrijeđao policajce

Kako navodi policija, utvrđeno je da je 37-godišnjak u noći 30. svibnja na području Slavonskog Broda narušavao javni red i mir. Bio je u vidno alkoholiziranom stanju te je u dvorištu svoje kuće puštao glasnu glazbu. Ni dolazak policijskih službenika nije ga smirio te je nastavio s vikom i galamom, a pritom je i vrijeđao policajce. Odbio je alkotestiranje, nakon čega je uhićen i priveden u prostorije policije, gdje je zadržan do otriježnjenja.

Policija će protiv 37-godišnjaka podnijeti optužni prijedlog Općinskom sudu u Slavonskom Brodu zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.