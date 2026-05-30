Ovako je Thompson čestitao Dan državnosti

Na Dan državnosti Republike Hrvatske, koji se obilježava 30. svibnja u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora 1990. godine, oglasio se i menadžment Marka Perkovića Thompsona.

Na društvenim mrežama objavili su čestitku Hrvatima uz poruku: "Sretan Dan državnosti!", hrvatsku zastavu i stihove iz Thompsonove pjesme koji govore o čuvanju domovine, zemlji predaka i zemlji heroja.

U objavi je posebno istaknuta poruka: "Nedaj zemlju svoju nikom da je blati."

Čestitka je naišla na brojne reakcije Thompsonovih pratitelja, koji su se u komentarima pridružili čestitkama povodom jednog od najvažnijih hrvatskih državnih blagdana.