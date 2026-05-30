Autobusni prijevoznici očajni: "Nikad nije bilo ovako loše"

Domaći prijevoznici suočavaju se sa sve većim poteškoćama u poslovanju zbog rasta cijena goriva, nedostatka vozača i visokih troškova. Iako gorivo čini više od 40 posto njihovih ukupnih izdataka, Hrvatska i dalje nema model povrata dijela trošarina za prijevoznike tereta, što dodatno otežava njihovu situaciju, izvještava HRT.

Biti prijevoznik u Hrvatskoj, tvrde, nikada nije bilo zahtjevnije. "Vozim 30 godina i nikad nije bilo teže nego sad s obzirom na starost voznog parka i na sve cijene koje divljaju i koje su neprihvatljive za nas. Troškovi sve više rastu, radna snaga, sve zajedno toliko pritišće na nas prijevoznike da je teško funkcionirati u tom sustavu", ispričao je Zdravko Bubnjić, predsjednik Udruženja prijevoznika Zagreb.

Problem cijena goriva i trošarina

Prijevoznike guše rast cijena goriva i visoke trošarine. Za razliku od nekih europskih zemalja, prijevoznici tereta u Hrvatskoj ne dobivaju povrat trošarina.

"Španjolska ima povrat od 20 centi po litri za svoje domaće prijevoznike, a kod nas prijevoznici u prijevozu putnika imaju povrat 16 centi po litri goriva. U teretnom prijevozu nemaju, trenutno je ukinuto sve. Mi samo tražimo izjednačenje, to bi nam puno značilo u gospodarstvu", poručio je Ivan Miličić, predsjednik Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.

Nedostatak radne snage

Zahtjev za uvođenje subvencija upućen je Vladi. Među gorućim problemima su i nedostatak vozača, star vozni park, gužve na graničnim prijelazima i nedostatak digitalizacije u sustavu. "To je jedna od grana koja je najviše pogođena s jedne strane inflacijom, a ne dobiva nikakve poticaje i potpore, a znamo da moramo biti konkurentni. Jednostavno naši kolege od starosti vozila, od svih zakonskih regulativa, ne mogu to pratiti", naglasio je Antun Trojnar, predsjednik HOK-a Zagreb.

Prijevoznici tvrde da se plaće vozača kreću od 1500 eura naviše, no unatoč tome ne uspijevaju privući nove radnike. Zbog toga će, kažu, morati zapošljavati više vozača iz trećih zemalja, iako se s nekima od njih teško sporazumijevaju i ne mogu provjeriti porijeklo njihovih vozačkih dozvola.