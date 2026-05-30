KAKAV PRIZOR NAD SPLITOM Povijesni avion s hrvatskom zastavom kružio iznad grada, prolaznici i turisti sve snimali

Neobičan i atraktivan prizor danas je privukao poglede brojnih Splićana, prolaznika i turista. Iznad grada je nekoliko puta preletio povijesni dvokrilac Polikarpov Po-2, poznatiji kao "Kukuruznik", a dodatnu pažnju izazvala je hrvatska zastava koju je nosio tijekom leta.

Letjelica je kružila iznad Splita, a mnogi su zastali, fotografirali i snimali ovaj nesvakidašnji prizor. Posebno su oduševljeni bili turisti, kojima se na splitskom nebu ukazao pravi zrakoplovni vremeplov — starinski avion s hrvatskim obilježjima, baš na Dan državnosti.

Zrakoplovni raritet koji plijeni pažnju gdje god se pojavi

Riječ je o zrakoplovu registracije 9A-ISC, povijesnom dvokrilcu Polikarpov Po-2, jednom od najprepoznatljivijih zrakoplova iz razdoblja Drugog svjetskog rata. Dalmacija Danas je ranije pisala da je ovaj zrakoplov obnovljen u Splitu te da je riječ o iznimno rijetkom primjerku u letnom stanju.

Zbog karakterističnog izgleda, sporijeg leta i zvuka motora, ovaj avion izaziva posebnu pažnju svaki put kada se pojavi na nebu.

Današnji preleti iznad Splita imali su i snažnu simboliku — hrvatska zastava vijorila se iznad grada povodom jednog od najvažnijih datuma novije hrvatske povijesti.

Sve povodom Dana državnosti

Podsjetimo, Hrvatska 30. svibnja obilježava Dan državnosti, u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora 30. svibnja 1990. godine. Taj se datum smatra jednim od ključnih trenutaka u stvaranju moderne hrvatske države i početkom demokratskih promjena koje su otvorile put prema suverenosti i samostalnosti.

Split gledao u nebo

Povijesni zrakoplov s hrvatskom zastavom tako je na poseban način obilježio Dan državnosti u Splitu — jednostavno, efektno i s puno emocija.