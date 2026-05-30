Tri ITF trofeja u Bolu za hrvatski tenis

Drugi tjedan zaredom u Bolu na Braču igraju se ITF 25 turnir tenisača i ITF 35 turnir tenisačica. Za razliku od prošlog tjedna, kad su u finalima zaustavljeni Noa Vukadin, Iva Primorac-Pavičić te u paru Admir Kalender i predstavnik Srbije Matej Sabanov (koji je s bratom blizancem Ivanom nekad igrao pod hrvatskom zastavom), u Hrvatskoj će ostati tri trofeja.

Finale pojedinačne konkurencije u nedjelju će odigrati Duje Ajduković i Noa Vukadin. Do finala su obojica došli preokretom. Ajduković je u splitskom derbiju s 1:6, 6:2, 6:3 svladao Milija Poljička dok je Vukadin s 0:6, 6:1, 6:3 dobio prvog nositelja, Portugalca Tiaga Pereiru. Dok Vukadin do polufinala nije izgubio set, Ajduković je još u prvom kolu protiv Čeha Nicoda spasio čak pet meč-lopti, od 2:6 do 9:7 u tie-breaku trećeg seta.

Nakon poraza od Ajdukovića, Mili Poljičak je s Admirom Kalenderom slavio u finalu parova sa 6:4, 6:3 protiv grčke braće Sakellaridis, Dimitrisa i Michalisa. Ria Derniković i Dora Mišković su također bile uvjerljive, do trofeja su došle sa 6:2, 6:3 protiv Indijke Vaishnavi Adkar i Amerikanke Mije Horvit.

U nedjelju u 10 sati Vukadin i Ajduković izlaze na teren broj 3. Istovremeno će se na terenu 13 za trofej boriti Talijanka Aurora Zantedeschi i Novozelanđanka Valentina Ivanov (njeni su se roditelji upoznali dok joj je majka igrala, a otac bio izbornik Fed Cup reprezentacije Uzbekistana, Valentina je rođena u Christchurchu na Novom Zelandu da bi s dvije godine s roditeljima preselila u Australiju, u Sydney).