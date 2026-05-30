Splitski padobranac snimio selfie na 1.000 metara visine još 1996. godine

Facebook stranica Splitska televizija objavila je zanimljivu fotografiju koja je nastala prije gotovo 30 godina, puno prije nego što su selfieji postali svakodnevica. Na njoj je Splićanin Stipica Topić, koji je 1996. godine tijekom vojne vježbe snimio sam sebe fotoaparatom dok je s padobranom skakao iznad Zagreba, i to na visini od oko 1.000 metara.

Selfie prije ere pametnih telefona

Riječ je o fotografiji koja se danas može promatrati kao pravi raritet, osobito zato što je nastala u vrijeme kada mobiteli s kamerama nisu postojali, a pojam "selfie" još nije bio dio svakodnevnog govora. Topić je tako, na vrlo atraktivan način, zabilježio trenutak iz zraka i stvorio fotografiju koja se danas ponovno dijeli kao zanimljiv podsjetnik na neka druga vremena.

Izazov za javnost

Objavom ove fotografije bačena je i svojevrsna rukavica izazova: ima li tko stariji, neobičniji ili atraktivniji selfie?

Snimka iz 1996. godine svakako ulazi u kategoriju onih koje se ne viđaju često, osobito kada se zna da je nastala tijekom skoka padobranom iznad Zagreba.