Njemački velikan čestitao Hrvatima Dan državnosti: Objavili hrvatsku zastavu i izazvali oduševljenje

Njemački nogometni velikan FC Schalke 04, koji se od iduće sezone vraća u najviši rang njemačkog nogometa, lijepom je gestom oduševio brojne pratitelje iz Hrvatske.

Naime, Schalke je na svom službenom Facebook profilu objavio fotografiju hrvatske zastave i čestitao Hrvatima Dan državnosti.

"FC Schalke 04 želi vam sretan Dan državnosti", poručili su iz njemačkog kluba.

Objava je vrlo brzo izazvala velik broj pozitivnih reakcija, lajkova i komentara, osobito među navijačima iz Hrvatske, koji su zahvalili klubu na pažnji i lijepoj gesti.

Podsjetimo, dubok trag u Schalkeu ostavio je Ivan Rakitić, bivši igrač Hajduka i bivši hrvatski reprezentativac.

Danas u redovima tog njemačkog kluba igra još jedan bivši hajdukovac, Nikola Katić, reprezentativac Bosne i Hercegovine. Dres Schalkea nose i Edin Džeko te bivši igrač Dinama Dejan Ljubičić.