VIDEO Ovo se rijetko viđa. U Solinu je pao pogodak o kojem će se dugo pričati...

Nogometaši Solina upisali su pobjedu u susretu 2. NL, svladavši na domaćem terenu momčad Uskoka iz Klisa rezultatom 3:1.

Dvoboj odigran u petak, 29. svibnja 2026. godine, počeo je po željama domaćih. Solin je poveo u 28. minuti pogotkom Marina Bilušića, čime je najavio dobar nastup pred svojim navijačima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uskok je u nastavku uspio odgovoriti. U 60. minuti za goste je pogodio Miles Perkovich, vrativši utakmicu u rezultatsku neizvjesnost.

Ipak, ključni trenutak susreta dogodio se u 80. minuti. Mirko Marić postigao je pogodak o kojem će se još dugo pričati.

S gotovo pola terena majstorski je prebacio gostujućeg vratara i izazvao pravo oduševljenje domaćih navijača. Bio je to potez koji je obilježio utakmicu i ponovno donio prednost Solinu.

Konačnih 3:1 postavio je Tonći Mujan u 86. minuti, potvrdivši zasluženu pobjedu domaće momčadi.