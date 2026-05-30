Hajduk čestitao Siguru: "Enjoy and good luck"

Niko Sigur (22) na konačnom je popisu Kanade za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Jesse Marsch skratio je spisak igrača s 32 na 26 imena. Dijete Hrvata rođeno u Kanadi, koje se probilo u Hajduku, konkurirat će za sastav na SP-u, koji jedan od domaćina turnira otvara 12. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u Torontu.

Zatim u Vancouveru igra 18. lipnja protiv Katara i 24. lipnja protiv Švicarske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Hajduk je Siguru čestitao na pozivu koji je dobio od Kanade da zaigra na Svjetskom prvenstvu u nogometu.

"HAJDUK ON WORLD CUP Čestitamo Niki Kristianu Siguru koji je dobio i službeni poziv za reprezentaciju Kanade za Mundijal. Niko, enjoy and good luck", objavio je HNK Hajduk Split.