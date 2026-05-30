Kanada skratila popis za SP, među 26 igrača i Niko Sigur

Niko Sigur (22) na konačnom je popisu Kanade za Svjetsko prvenstvo. Izbornik Jesse Marsch skratio je spisak igrača s 32 na 26 imena. Dijete Hrvata rođeno u Kanadi, koje se probilo u Hajduku, konkurirat će za sastav na SP-u, koji jedan od domaćina turnira otvara 12. lipnja protiv Bosne i Hercegovine u Torontu. Zatim u Vancouveru igra 18. lipnja protiv Katara i 24. lipnja protiv Švicarske.

Sigur je predstavljao Hrvatsku na Europskom U-21 prvenstvu, bio je i u planovima Zlatka Dalića, ali je u ljeto 2024. odlučio da će nadalje prihvaćati pozive Kanadskog nogometnog saveza. Rođen prije 22 godine u Burnabyju, Sigur je veći dio života proveo u Kanadi, a to je imalo i velik utjecaj na odluku hoće li čekati poziv izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića ili se staviti na raspolaganje Kanadi, piše Index.

"Bila mi je čast predstavljati Hrvatsku, koja je nogometna velesila i koja je domovina moje obitelji, no s odmakom vremena osjetio sam da želim predstavljati zemlju u kojoj sam odrastao i započeo nogometnu karijeru, Kanadu", naveo je u objašnjenju odluke. Od tada je za seniorsku reprezentaciju Kanade odigrao 17 utakmica uz učinak od po dva gola i asistencije.

Popis Kanade za SP:

Golmani: Maxime Crepeau (Orlando), Owen Goodman (Barnsley, na posudbi iz Crystal Palacea), Dayne St. Clair (Inter Miami)

Obrana: Moise Bombito (Nice), Derek Cornelius (Rangers, na posudbi iz Marseillea), Alphonso Davies (Bayern), Luc de Fougerolles (Fulham), Alistair Johnston (Celtic), Alfie Jones (Middlesbrough), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk), Joel Waterman (Chicago)

Veznjaci: Ali Ahmed (Norwich), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles), Stephen Eustaquio (Los Angeles, na posudbi iz Porta), Marcelo Flores (Tigres), Ismael Koné (Sassuolo), Liam Millar (Hull), Jonathan Osorio (Toronto), Nathan Saliba (Anderlecht), Jacob Shaffelburg (Los Angeles)

Napadači: Jonathan David (Juventus), Promise David (Union SG), Cyle Larin (Southampton, na posudbi iz Mallorce), Tani Oluwaseyi (Villarreal).