Mozak se noću obnavlja, ali jedna česta navika može poremetiti taj proces

Mnogi vjeruju da starenje neizbježno donosi slabljenje mentalnih sposobnosti, no liječnici ističu da to nije nužno tako. Iako se mozak s godinama mijenja, na njegovo zdravlje i dalje možemo utjecati životnim navikama. Redovita tjelovježba, uravnotežena prehrana i kvalitetan san mogu pomoći u očuvanju kognitivnih funkcija. No, jedna vrlo česta jutarnja navika mogla bi imati suprotan učinak.

Riječ je o opetovanom pritiskanju gumba za odgodu alarma. "San je razdoblje u kojem mozak iz radnog režima prelazi u režim popravka, učenja, učvršćivanja sjećanja i obnove. Kronično loš san mozgu uskraćuje tu noćnu priliku za održavanje", objašnjava neurologinja i specijalistica za medicinu spavanja dr. Meredith Broderick za Parade.

Neuroznanstvenik dr. Evian Gordon dodaje da odgađanje alarma prekida REM fazu sna i remeti prirodni biološki ritam. "Svaki put kad ponovno zaspite, vaš mozak započinje novi ciklus spavanja koji ne stigne dovršiti", ističe on.

Opasnosti isprekidanog sna

Neurolog dr. John Jon Stewart Hao Dy upozorava da često odgađanje alarma može dovesti do takozvane fragmentacije sna, odnosno stalnog prekidanja procesa spavanja i buđenja. Posljedice mogu biti osjećaj omamljenosti, slabija koncentracija i otežano obavljanje mentalnih zadataka, prenosi Index.

"Nepravilni obrasci spavanja i buđenja mogu tijelu otežati održavanje kvalitete sna, stabilne razine energije i optimalnih kognitivnih sposobnosti tijekom dana", kaže savjetnik za kognitivno zdravlje Gregg Pauletti.

Liječnici upozoravaju da kronični nedostatak sna može biti povezan i sa smanjenjem volumena mozga. "Nekoliko velikih studija otkrilo je povezanost između kronično lošeg sna i smanjenog volumena mozga, osobito u područjima važnima za pamćenje i kognitivne funkcije", navodi Pauletti.

Kako bi se očuvalo zdravlje mozga, dr. Gordon savjetuje ustajanje na prvi zvuk alarma, dok liječnici preporučuju dosljedan raspored spavanja te izlaganje jutarnjem prirodnom svjetlu i laganoj tjelesnoj aktivnosti.