Inteligentni majmuni izveli filmski bijeg iz njemačkog azila

Rezus makak je majmun podrjetlom iz jugoistočne Azije. Jedan čopor, međutim, sada živi u području Ruhra u zapadnoj Njemačkoj, prenosi Njemačka novinska agencija (dpa).

Skupina od šest ovih majmuna pobjegla je iz azila u Wittenu, gdje su bili pod zaštitom. Visoko inteligentni rezusi ostrugale su žbuku s jednog od zidova od opeke, provalili van i pobjegli, piše Fenix magazin.

Glasnogovornik policije potvrdio je da su majmuni na slobodi i da za njima nije organizirana potraga. Naime, rezusi su plašljivi, izbjegavaju ljude i uopće nisu opasni, rekao je.

Ako netko uoči majmuna u vrtu ili negdje drugdje, “može se obratiti policiji ili vatrogascima”, rekao je glasnogovornik.