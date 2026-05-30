Policija prijavila direktora: Sumnja se da je radnicima uskratio plaće i doprinose

Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije, Službe kriminalističke policije Policijske uprave zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Neisplate plaće na štetu više zaposlenika.

Naime, 37-godišnjaka se sumnjiči da je u svojstvu odgovorne osobe trgovačkog društva sa sjedištem na zadarskom području tijekom prošle 2025. godine, s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za svoje društvo uskratio svojim zaposlenicima, njih 40-tak među kojima su strani i hrvatski državljani, plaće ili dijelove plaća za kolovoz i rujan 2025.godine, kao i doprinose i poreze na taj dohodak.

Sumnja se da je na taj način sebi i svom društvu pribavio nepripadnu protupravno imovinsku korist od preko 24 tisuće eura.

Protiv osumnjičenog, kao odgovorne osobe je nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neisplate plaće.