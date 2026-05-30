Plenković o Milanoviću: "Ne znam nijednu zemlju u kojoj najviši dužnosnici ne poštuju dan vlastite države"

Izaslanstva Hrvatskog sabora i hrvatske Vlade, predvođena predsjednicima Gordanom Jandrokovićem i Andrejem Plenkovićem jutros su povodom Dana državnosti Republike Hrvatske položila vijence kod Spomenika domovini na Medvedgradu.

Premijer Andrej Plenković dao je potom izjavu za medije. “Danas možemo s ponosom pogledati na postignuća i najviše zahvaliti hrvatskim braniteljima. Na nama je da njegujemo poštovanje prema hrvatskoj državi…. Izazovi s kojima se danas suočavamo su drugačije prirode, to su izazovi konsolidiranja institucija, dizanja gospodarskog i socijalnog standarda naših građana i nastojanje da kroz brojne krize prođemo zajedno i ostanemo svi na okupu”, rekao je, piše Telegram.

‘Bila je greška mijenjati datum’

Komentirao je izostanak predsjednika Zorana Milanovića, koji, otkako je Dan državnosti vraćen na 30. svibnja, ne sudjeluje u njegovom obilježavanju, tvrdeći da je to “praznik koji je HDZ izglasao sebi”.

Plenković kaže da je bila greška uopće mijenjati datum obilježavanja. “Promjena koja se dogodila je pokazala da je to razdoblje taj dan bio manje obilježavan i manje su se s njim ljudi identificirali, to je više postalo spajanje praznika i zato je Sabor vratio Dan državnosti na jedino pravo mjesto, a to je dan kada je počeo proces hrvatskog osamostaljenja”, rekao je.

“Postoji ključna politička razlika, političke stranke i ljudi na najvišim institucijama rade svoje političke odabire. Naš je odabir da poštujemo zakone koje donosi Sabor. Kada je to bilo na 25. lipnja, mi smo ga i tada poštovali. Ovo danas je scenarij podjele i nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Za to trebaju dobro promisliti hrvatski birači. Ne znam nijednu zemlju u svijetu u kojoj najviši dužnosnici ne poštuju dan vlastite države. To je nepoznato u praksi”, kazao je.

Kako se mijenjao datum

Podsjetimo, nakon što je 2000. godine HDZ izgubio vlast na izborima, lijeva koalicija koju je predvodio SDP Ivice Račana, promijenila je kalendar državnih praznika i blagdana. Slijedom toga, od 2002. do 2019. godine, 30. svibnja se obilježavao kao Dan Hrvatskog sabora i više nije bio državni praznik, niti neradni dan. Dan državnosti premješten je na 25. lipnja, kako bi se obilježila odluka Sabora iz 1991. o proglašenju neovisnosti i raskidu svih veza s bivšom SFRJ. Od 2020. godine, na prijedlog Vlade Andreja Plenkovića, Dan državnosti je ponovno vraćen na 30. svibnja, piše Telegram.