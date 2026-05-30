FOTO I VIDEO Mažoretkinje i limena glazba otvorili proslavu Dana državnosti u Splitu

Subotnji program u čast Dana državnosti u Splitu posebno je namijenjen građanima i posjetiteljima.
Svečano je krenulo u 11 sati ispred HNK, odakle je krenuo promenadni koncert Limene glazbe HGD „Stjepan Radić“ uz nastup Mažoretkinja grada Splita.
Prošle su tako splitske mažoretkinje putem cijele Marmontove ulice i splitskom Rivom, na oduševljenje kako Splićana tako i turista koji su pokušali uhvatiti svaki trenutak.
U povorci je šetao i gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, koji je građanima čestitao Dan državnosti.
"Svim Splićankama i Splićanima, svim Hrvaticama i Hrvatima čestitam Dan državnosti, kao i Dan hrvatskih branitelja Grada Splita. Želim se zahvaliti svim braniteljima koji su dali svoje živote za našu slobodu, i onima koji su danas sa nama za njihov doprinos za slobodu koju su nam omogućili. Da u budućnosti živimo u zajedništvu, u međusobnom uvažavanju, da dajemo sve od sebe da bi Republika Hrvatska imala razvitak i napredak na dobrobit svih građana Grada Splita, Splitsko-dalmatinske županije, kao i cijele Hrvatske", poručio je Šuta.
Od ostalih manifestacija na Zapadnoj obali do 17 sati za razgledavanje će biti otvorena plovila Obalne straže Republike Hrvatske – ophodni obalni brod OOB-31 „Omiš“ te gumena brodica „Modrulj 203“. Također, na Gatu sv. Nikole bit će izložba naoružanja i opreme Oružanih snaga RH (BOV Patria DUOS 12,7, BOV Patria 30L, MRAP MaxxPro te prikaz naoružanja i opreme Hrvatske vojske) do 17 sati.