Hajduk je doveo prvo ovoljetno pojačanje: Koje su njegove prednosti, a što su mu mane?

Etnik Brruti novo je pojačanje Hajduka i prvi igrač kojeg je splitski klub doveo u ovom ljetnom prijelaznom roku. U redove Bijelih stigao je kao slobodan igrač nakon isteka ugovora s Malishevom, a s Hajdukom je potpisao trogodišnji ugovor koji traje do 2029. godine.

Brruti dolazi iz kosovske lige bez odštete, a primarno pokriva poziciju ofenzivnog veznjaka. Riječ je o tehnički kvalitetnom i kreativnom igraču, profilu koji je Hajduku nedostajao, osobito u slučaju odlaska Rokasa Pukštasa, koji je često igrao na poziciji desetke.

Tijekom karijere nastupao je za mlađe reprezentativne selekcije Kosova, no u konkurenciji do 21 godine odlučio je promijeniti reprezentativni dres te danas nastupa za Albaniju. Dobio je i poziv u albansku A reprezentaciju, ali još nije upisao službeni nastup.

Najugodnije se osjeća u ulozi ofenzivnog veznjaka koji djeluje između protivničkih linija, iako je tijekom karijere znao igrati i na poziciji zadnjeg veznog. Njegove karakteristike detaljno su analizirali Juraj Vrdoljak i Mate Grbeša u novoj epizodi podcasta „Iza Pjace Skauting“.

Grbeša ističe kako je Brruti tip igrača koji mora kontinuirano tražiti prostor između linija, uspoređujući ga s profilima poput Benrahoua, Stojkovića i Fruka. Prema njegovim riječima, za takvu ulogu ključni su dobar tajming i kvalitetan prvi dodir. Smatra da Brruti posjeduje potrebnu tehničku kvalitetu, ali da bi te segmente igre mogao još više koristiti, moguće i zbog toga što je tijekom karijere često mijenjao pozicije.

Dodaje kako je riječ o kombinatornom veznjaku koji dobro sudjeluje u izgradnji napada, često traži dubinska rješenja te pokazuje solidan osjećaj za pravovremeno dodavanje i preciznost u distribuciji lopte. Također raspolaže dobrim udarcem iz daljine, redovito izvodi slobodne udarce i jedanaesterce te pritom pažljivo prati reakcije vratara. Ipak, Grbeša napominje da je igrao u ligi sporijeg ritma nego što ga očekuje u HNL-u.

S druge strane, kao područje za napredak istaknuta je njegova igra bez lopte. Grbeša smatra da Brruti zasad ne pokazuje dovoljno agresivnosti nakon izgubljenog posjeda niti dovoljno razvijeno čitanje obrambenih situacija. Iako zahvaljujući brzini može sustići protivnika, obrambena igra zahtijeva mnogo više od same fizičke spremnosti.

Vrdoljak je dodatno ukazao na njegovu disciplinu na terenu. U dosadašnjih 147 seniorskih nastupa Brruti je zaradio 28 žutih kartona, a samo prošle sezone čak deset.

Nakon jučerašnjeg službenog predstavljanja kao prvog Hajdukovog ljetnog pojačanja, očekuje se da će splitski klub tijekom prijelaznog roka dovesti još nekoliko novih igrača.