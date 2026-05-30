"Tvornica laži" pod istragom: Magyar krenuo u reformu državnih medija

Nova mađarska vlada pokrenula je reformu javnih medija, koji su godinama bili pod strogom kontrolom vlasti i optuživani za proorbanovsku pristranost. Novoizabrani premijer Peter Magyar, čija je stranka u travnju uvjerljivo porazila Orbanovu, naredio je potpunu reviziju poslovanja i financiranja državnih medija, koje je nazvao "tvornicom laži".

Procurili dokumenti, snimke i svjedočanstva bivših zaposlenika otkrili su kako su urednici nametali jednostrano izvještavanje, veličajući politiku Orbanove vlade i demonizirajući njegove suparnike te kritičare iz inozemstva, uključujući EU, piše France24.

Promjena tona nakon izbora

Odmah nakon izbora, ton javne televizije osjetno se promijenio. Prema analizi liberalnog instituta Republikon, gotovo svi prilozi emitirani u tjednu nakon izbora poprimili su neutralan ton, što je oštar zaokret u odnosu na dotadašnju praksu.

"Svi su se od bludnica pretvorili u prvopričesnike", rekao je za AFP jedan viši novinar koji je želio ostati anoniman jer nije ovlašten davati izjave za javnost. Dodao je kako su mnogi novinari s neodobravanjem gledali na prijašnje izvještavanje, ali "nisu mogli ignorirati" upute nadređenih - sve dok one posljednjih tjedana nisu prestale stizati.

Promjene su zahvatile i vodeću privatnu televiziju TV2, u vlasništvu poduzetnika bliskih Orbanu, koja je zamijenila glavne voditelje vijesti i smijenila direktora informativnog programa, prenosi Index.

Zahtjevi za uredničkom neovisnošću

Zaposlenici novinske agencije MTI brzo su reagirali nakon Orbanovog izbornog poraza, zahtijevajući internom peticijom, u koju je AFP imao uvid, vraćanje "uredničke autonomije". Iako je uprava odbacila njihovu zabrinutost, politička cenzura je prestala, tvrde trojica sadašnjih zaposlenika koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.

"MTI je oslobođen i radi slobodno. Teme i organizacije koje su prije bile zabranjene vratile su se u naše izvještavanje. Propaganda je potisnuta", rekao je jedan urednik.

Obećanja nove vlasti i Orbanovo nasljeđe

Tijekom kampanje Magyar, koji je na vlast došao s obećanjima o "promjeni režima", najavio je da će vratiti neovisnost državnim medijima, čiji godišnji proračun premašuje 430 milijuna eura. Više puta je naglasio da poštuje slobodu tiska, iako mu kritičari zamjeraju da zna biti borben prema neovisnim novinarima.

Pod Orbanom su javni mediji pretvoreni u propagandni stroj, prema ocjeni Reportera bez granica (RSF), koji Mađarsku svrstavaju na začelje EU-a po slobodi medija.

Godinu dana nakon Orbanova povratka na vlast 2010., mađarski državni TV kanali, radijske postaje i novinska agencija spojeni su u jedinstvenu instituciju MTVA. Orbanova čvrsta kontrola proširila se i na privatne medije koje su posjedovali - ili kasnije stekli - njemu bliski poslovni suradnici.

Cijena otpora cenzuri

Novinari javne televizije žalili su se da se politička kontrola posljednjih godina dodatno pojačala. Aranka Szavuly (46) radila je na državnoj televiziji više od desetljeća dok joj ugovor nije raskinut nakon što je prosvjedovala štrajkom glađu. "Nakon svih ovih godina, jednostavna promjena u upravi možda više neće biti dovoljna. Moramo preispitati cijeli sustav", izjavila je.

Cenzura se uvukla i u agenciju MTI, koja je reorganizacijom 2015. godine izgubila i onako ograničenu autonomiju. "Nacrti koji su sadržavali određene teme slani su izvan MTI-ja u političke krugove i vraćali su se s uputama što izbaciti ili može li se tekst uopće objaviti", rekao je Janoš Karpati (69), koji je u MTI-ju radio tri desetljeća, prenosi Index.

Otpušten je 2015. nakon što je kao dopisnik iz Bruxellesa postavio pitanje Orbanu bez odobrenja nadređenih. Karpati smatra da su njegovi bivši kolege "savršeno sposobni obavljati svoj posao" ako im se dopusti da rade bez političkog uplitanja.

Ipak, stari refleksi teško nestaju. Jedan novinar ispričao je kako se nedavno urednik uplašio kada je jednu stranu stranku opisao kao krajnje desnu, što je ranije bila zabranjena kvalifikacija. "Rekao je da je bolje da ih ne etiketiramo", prepričao je. To pokazuje da će za potpuni oporavak od dugogodišnje kontrole trebati vremena.