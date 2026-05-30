Prometna nesreća u Splitu: Sudar teretnog i osobnog vozila, dvije osobe ozlijeđene

U Splitu se sinoć oko 00:30 sati dogodila prometna nesreća na raskrižju Pojišanske ulice, Ulice Slobode i Šetališta Bačvice.

Prema dostupnim informacijama, u nesreći su sudjelovali teretno vozilo i osobni automobil. Na mjesto događaja odmah su upućene nadležne službe, a policijski službenici obavili su očevid kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do sudara.

U prometnoj nesreći dvije osobe zadobile su lakše tjelesne ozljede te im je pružena odgovarajuća medicinska pomoć.