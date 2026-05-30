Revolucija u onkologiji: Novi test mogao bi poštedjeti milijune žena kemoterapije

Milijuni žena s rakom dojke mogli bi biti pošteđeni kemoterapije zahvaljujući revolucionarnom genomskom testu, pokazuju rezultati kliničkog ispitivanja koje bi moglo promijeniti zdravstvene smjernice diljem svijeta.

Liječenje raka dojke, najčešćeg oblika zloćudne bolesti u svijetu, uključuje operaciju uklanjanja tumora. Nakon toga se kemoterapija obično preporučuje kada liječnici smatraju da postoji rizik od povratka bolesti.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

No toksične nuspojave kemoterapije, koje mogu uključivati gubitak kose, osip, mučninu, nesanicu i umor, za pacijentice su fizički i emocionalno iznimno iscrpljujuće. Neke žene mogu se suočiti i s posljedicama koje mijenjaju život, poput neplodnosti, kognitivnih poteškoća ili prijevremene menopauze, piše The Guardian.

Desetljećima su pacijentice imale malo izbora. Sada su znanstvenici razvili genomski test koji može pokazati kome je kemoterapija potrebna, a kome nije. Ovo otkriće liječnicima omogućuje da utvrde koje pacijentice mogu sigurno preskočiti kemoterapiju, otvarajući put novoj eri personalizirane medicine.

Rezultati međunarodnog kliničkog ispitivanja tog testa pokazuju da bi milijuni žena mogli sigurno izbjeći kemoterapiju, čime bi bile pošteđene nuspojava, bez povećanja rizika od povratka raka. Nalazi će biti predstavljeni u subotu u Chicagu, na godišnjem sastanku Američkog društva za kliničku onkologiju, najvećoj svjetskoj konferenciji posvećenoj raku.

Ispitivanje Optima, koje je vodio University College London, pratilo je više od 4000 pacijentica s novodijagnosticiranim rakom dojke u Ujedinjenom Kraljevstvu, Norveškoj, Švedskoj, Australiji, Novom Zelandu i Tajlandu. Pokazalo je da se pacijentice s niskim rezultatom na genomskom testu mogu sigurno liječiti samo hormonskom terapijom.

Jedna žena koja je sudjelovala u ispitivanju rekla je za Guardian da joj je mogućnost preskakanja kemoterapije bila „kao Božić“. Devet godina nakon dijagnoze, testiranja i izbjegavanja kemoterapije, zdrava je i vodi ispunjen te aktivan život.

Profesor Rob Stein, glavni istraživač ispitivanja i profesor onkologije dojke na UCL-u, rekao je: „Optima se bavi dugogodišnjim izazovom u liječenju raka dojke: kako prepoznati tko zaista ima koristi od kemoterapije, a tko nema. Naši nalazi pokazuju da mnoge pacijentice mogu sigurno izbjeći kemoterapiju bez narušavanja ishoda liječenja.

Ovi rezultati predstavljaju važan i značajan korak prema personaliziranijem liječenju. Ispitivanje je uspješno iskoristilo biologiju tumora za donošenje odluka, umjesto oslanjanja isključivo na tradicionalne kliničke značajke.

Za pacijentice to znači da bi mnoge mogle biti pošteđene fizičkog i emocionalnog tereta kemoterapije te njezinih mogućih dugoročnih nuspojava. Za zdravstvene sustave to predstavlja učinkovitiju i na dokazima utemeljenu upotrebu resursa.”

Test Prosigna, koji proizvodi globalna dijagnostička tvrtka Veracyte, analizira aktivnost 50 gena u tumorskom tkivu. Njime se određuje molekularni podtip tumora i daje rezultat koji pokazuje rizik od povratka raka dojke u sljedećih deset godina, što liječnicima pomaže u odluci isplati li se primijeniti kemoterapiju ili ne.

Nasumično ispitivanje uključilo je 4429 pacijentica u dobi od 40 i više godina s hormonski pozitivnim rakom dojke. To je najčešći oblik raka dojke, koji čini do 80 posto slučajeva raka dojke u svijetu, piše The Guardian.

Sudionice su raspoređene u jednu od dviju terapijskih skupina. U skupini sa standardnim liječenjem pacijentice su primale kemoterapiju, a zatim hormonsku terapiju. U drugoj skupini tumori pacijentica analizirani su genomskim testom.

One s visokim rezultatom primile su kemoterapiju i hormonsku terapiju. One s niskim rezultatom liječene su samo hormonskom terapijom. Radioterapija i drugi oblici liječenja primjenjivani su uobičajeno u obje skupine.

U drugoj skupini rezultati su pokazali da su ishodi bili iznimno slični bez obzira na to je li kemoterapija primijenjena ili nije. Pet godina nakon liječenja, 95 posto pacijentica koje su primile kemoterapiju i hormonsku terapiju bilo je živo i bez povratka raka dojke, dok je među onima koje su preskočile kemoterapiju 94 posto također bilo živo i bez povratka bolesti.

Rezultati sugeriraju da je kod pacijentica s niskim rezultatom testa kemoterapija nudila malu ili nikakvu dodatnu korist, što znači da bi je pacijentice mogle sigurno izbjeći, zajedno s njezinim nuspojavama.

U istraživanju su sudjelovali i neki muškarci, no njihov je broj bio premalen da bi se za tu skupinu mogli donijeti čvrsti zaključci. Istraživanje su financirali Nacionalni institut za zdravstvena i skrbnička istraživanja, Veracyte i dobrotvorne organizacije za borbu protiv raka.

Profesor Iain MacPherson, suvoditelj istraživanja i profesor onkologije dojke na Sveučilištu u Glasgowu, rekao je: „Optima pruža snažne dokaze koji mogu promijeniti kliničku praksu i pokazuje da se kod mnogih pacijenata s hormonski osjetljivim rakom dojke može sigurno smanjiti upotreba kemoterapije.

Ovi nalazi predstavljaju velik korak naprijed prema personaliziranijoj i preciznijoj skrbi, osiguravajući da odluke o liječenju budu vođene onime što će doista poboljšati ishode za pacijente, uz izbjegavanje nepotrebne toksičnosti. Potencijalni utjecaj na pacijente i zdravstvene sustave vrlo je velik.”