Ljubuški Outdoor Festival otvorio vrata: Djeca i humanitarna utrka obilježili prvi dan

Šesto izdanje Ljubuškog Outdoor Festivala otvoreno je u petak na platou stadiona Babovac, gdje su prvi festivalski dan obilježili sport, dječja radost, humanost i snažne emocije. Više od 500 sudionika, uz najmlađe sportaše Hercegovine, dalo je festivalu srčan i svečan uvod u vikend ispunjen sportskim i zabavnim sadržajima.

Najmlađi otvorili festival

Prvi su na teren izašli predškolci, jedni na guralicama, drugi na točkićima, i već na samom početku postavili veseli ton cijelom festivalskom vikendu. Nakon njih uslijedile su utrke osnovnoškolaca, od prvog do devetog razreda, na dionicama od 100, 200, 400, 600 i 800 metara. Stadion Babovac bio je ispunjen navijačima, roditeljima i pratnjom, koji su glasnom podrškom dodatno uljepšali prvi dan festivala.

Svi mladi natjecatelji kući su ponijeli paketić i medalju, jer na Ljubuškom Outdoor Festivalu sudjelovati doista znači pobijediti. Završnicu prvog dana obilježila je humanitarna utrka 5K sa startom na Babovcu, koja je ujedno bila i završna utrka Ljubuške trkačke lige. Više od 100 natjecatelja istrčalo je gradskim ulicama u odličnoj atmosferi.

U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Ante Pokrajčić, dok je u ženskoj konkurenciji najbrža bila Jelena Bobetić. Ukupni pobjednici Ljubuške trkačke lige su Jure Dugandžić kod muškaraca i Ivana Bosnić kod žena.

Šimun Petar i Viktor dirnuli publiku

Ipak, najveće zvijezde večeri bili su Šimun Petar Perasić i Viktor Vukojević.

Šimun Petar ima 13 godina, dječak je iz spektra autizma i dobitnik nagrade "Ponos Hrvatske", a iza sebe ima više od 350 otrčanih utrka. Njegov vršnjak i školski kolega iz Osnovne škole Marka Marulića, Viktor Vukojević, stazu ne može prijeći sam. Zato je Šimun Petar svih pet kilometara gurao Viktora u kolicima, omogućivši mu osjećaj slobode i prolazak kroz ciljnu ravninu. Bio je to trenutak koji je prvom danu festivala dao posebno emotivnu i humanitarnu dimenziju.

Sva prikupljena sredstva od utrke usmjerena su Edukacijsko-rehabilitacijskom centru za djecu, mlade i odrasle osobe s teškoćama u razvoju u Ljubuškom.

Glazbeni program za kraj prvog dana

Nakon sportskog dijela programa, Babovac je preuzela glazba. Kao predgrupa nastupili su Tajni signali iz ljubuške glazbene škole, a potom je festivalsku publiku do kasno u noć zabavljao bend Djeca iz podruma.

Glazbeni program zaokružio je prvi dan festivala i stvorio odličnu atmosferu za nastavak vikenda.

Subota, 30. svibnja, donosi najzahtjevniji i najspektakularniji dio Ljubuškog Outdoor Festivala. Na programu je memorijalna kajak utrka "Profesor Žarko Bilić" na rijeci Trebižat, koja počinje u 13 sati. Polumaraton "Dva slapa", dug 21,1 kilometar, starta u 17:30 sati na vodopadu Koćuša, dok utrka "Ljubuška desetka Scunasticus", duga 10,4 kilometra, počinje u 18:30 sati sa startom kod rimskog vojnog logora Gračine.

Istoga dana počinje i nogometni turnir 3×3 na vodopadu Kravica. Drugi dan festivala završit će velikim koncertom Jole na parkingu vodopada Kravica u 21 sat. Ulaz je slobodan.

Osiguran besplatan prijevoz do Kravice

Za sve posjetitelje organiziran je besplatan autobusni prijevoz na relaciji Osnovna škola Marka Marulića – vodopad Kravica. Polasci iz Ljubuškog predviđeni su u 15:30 i 20 sati, dok su povratci s Kravice planirani u 19:30 i 23:30 sati. Ljubuški Outdoor Festival traje do nedjelje, 31. svibnja. Više informacija dostupno je na stranici www.ljof.ba.