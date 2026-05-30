Hrvatska kuglačka mladost srebrna u Austriji, Vicković osvojila zlato u sprintu

U austrijskom Schwazu završena su Europska i Svjetska prvenstva u kuglanju za muškarce i žene u uzrasnim kategorijama U15, U19 i U23. Hrvatska reprezentacija još jednom je potvrdila da u ženskom kuglanju ima iznimno kvalitetnu generaciju, a posebno su se istaknule mlađe seniorke do 23 godine.

Nakon odličnih nastupa najmlađih djevojaka, sjajne rezultate ostvarile su i hrvatske U23 reprezentativke. Hrvatska je ekipno osvojila drugo mjesto, s istim ukupnim učinkom srušenih čunjeva kao i Slovačka. Ipak, zbog nešto boljih rezultata u "čišćenju", zlato je pripalo Slovakinjama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U pojedinačnoj konkurenciji hrvatske kuglačice nastavile su nizati odličja. Paula Polanščak osvojila je srebrnu medalju, dok je u disciplini sprint stigla do bronce.

Posebno se istaknula Anja Vicković, koja je osvojila srebro u kombinaciji, a potom i zlato u sprintu, čime je dodatno potvrdila veliki potencijal hrvatskog ženskog kuglanja.

Muški mlađi uzrasti bez većih rezultatskih iskoraka

Za razliku od djevojaka, hrvatski muški mlađi uzrasti nisu ostvarili zapaženije rezultate. Već duže vrijeme, još od sjajne splitske, Mertojakove generacije koju su predvodili Hrvoje Marinović, Ivan Totić i Pave Ćubelić, hrvatsko muško kuglanje u mlađim kategorijama ne bilježi rezultate na razini onih nekadašnjih.

Podsjetimo, Marinović i Totić bili su svjetski prvaci u parovima, dok su Marinović i Ćubelić postavili apsolutni svjetski rekord u parovima. Danas je, međutim, vidljiv i problem nedostatne zainteresiranosti mladih za kuglački sport.

Slijedi seniorsko Svjetsko prvenstvo

Nakon U23 prvenstva, u Schwazu se nastavlja kuglački program. Slijedi X. pojedinačno Svjetsko prvenstvo za žene i muškarce, koje traje do 6. lipnja.

Hrvatsku će u ženskoj konkurenciji predstavljati Venesa Bogdanović, Amela Nicol Imširović, Nataša Ravnić, Klara Sedlar, Paula Polanščak i Anja Vicković. U muškoj konkurenciji nastupit će Ivan Petric, Pere Petric, Ivan Totić i Bojan Vlakevski.

Ivan Totić, član Mertojaka i aktualni pojedinačni seniorski prvak Hrvatske, jedini je kuglač iz hrvatske lige u muškoj reprezentaciji. Ivan i Pere Petric dolaze iz Posušja u Bosni i Hercegovini, dok je Bojan Vlakevski član njemačkog VfB Hallbergmoosa.

Totić iza sebe ima izvrsnu sezonu u dresu Mertojaka, pa se upravo od njega očekuje najviše u muškoj konkurenciji.

Splitski pečat u hrvatskoj reprezentaciji

Splitska kuglačka scena ponovno ima značajnu ulogu u hrvatskim reprezentativnim selekcijama. Uz Ivana Totića, dio reprezentativnog kadra je i Ana Vidan iz ŽKK Split.

Vidan je izbornica sjajnih kuglačica Simone Zukanović i Lorene Zubalj, koje su u konkurencijama U15 i U19 osvojile čak tri zlatne medalje te postavile dva svjetska rekorda. Osim toga, Ana Vidan dio je i seniorske reprezentacije kao trenerica, dok je Hrvoje Marinović izbornik muške U23 vrste.

Svečano otvaranje večeras, prva natjecanja već sutra

Večeras je u gradskoj kuglani u Schwazu na rasporedu svečano otvaranje X. Svjetskog prvenstva za žene i muškarce. Prva natjecanja počinju već sutra.

U hrvatskom taboru najviše se očekuje od ženske reprezentacije, koja je i u mlađim kategorijama pokazala iznimnu kvalitetu. Ipak, ostaje nada da bi netko mogao ugodno iznenaditi i u muškoj konkurenciji, ponajprije Ivan Totić, iza kojeg je vrlo dobra sezona u Mertojaku.