Car, Carica i pretorijanci ponovno na Peristilu, turisti nahrlili na spektakl

Svečanom smjenom straže koja je u četvrtak u podne održana na Peristilu službeno je započeo ovogodišnji projekt „Smjena straže“, jedna od najprepoznatljivijih turističkih atrakcija koja oživljava bogatu antičku baštinu Splita.

Projekt se provodi s ciljem približavanja povijesti grada domaćim i stranim posjetiteljima te obogaćivanja turističke ponude tijekom ljetnih mjeseci. Sve do 27. rujna 2026. godine, svakoga dana točno u 12 sati na carskom trgu Peristilu posjetitelje će pozdravljati Car i Carica u pratnji rimskih pretorijanaca, vraćajući ih nakratko u vrijeme kada je Split bio središte palače rimskog cara Dioklecijana.

Današnja smjena straže privukla je velik broj turista koji su već prije podneva ispunili Peristil kako bi svjedočili atraktivnom povijesnom prikazu. Mnogi su trenutak zabilježili fotografijama i videozapisima, a zanimanje za događaj još jednom je potvrdilo njegov status nezaobilazne turističke atrakcije u srcu grada.

Kako je izgledala današnja smjena straže i atmosfera na Peristilu, pogledajte u našoj galeriji fotografija.