Dan državnosti u Kaštelima obilježen uz počast braniteljima i koncertom grupe Svetinja

Povodom Dana državnosti Republike Hrvatske, u Kaštelima je održan prigodan program kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima stvaranja neovisne i suverene Hrvatske.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u Kaštel Lukšiću, nakon čega je kod spomen-križa na Malačkoj odana počast poginulim hrvatskim braniteljima. Predstavnici Grada Kaštela, braniteljskih udruga i građani prisjetili su se 58 branitelja s područja Kaštela i Kaštelanske zagore koji su svoje živote položili za slobodu Domovine.

U večernjim satima program se nastavio na platou ispred Gimnazije u Kaštel Novom, gdje su nastupile glazbene skupine VDC Ajdovščina–Vipava i Centra za pružanje usluga u zajednici Mir. Uz tradicionalnu podjelu rižota za građane, druženje je nastavljeno koncertom grupe Svetinja, koja je svojim nastupom upotpunila svečano ozračje uoči Dana državnosti.

„Mogu reći da je ovo postala jedna lijepa tradicija. Već treću ili četvrtu godinu zaredom povodom Dana državnosti okupljamo se kako bismo se prije svega podružili s našim sugrađankama i sugrađanima. Uz dobru spizu i glazbu svi se mogu zabaviti, ali i na dostojanstven način obilježiti Dan državnosti. Prije toga odali smo počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu te na Malačkoj, gdje su upisana imena svih 58 branitelja iz Kaštela i Kaštelanske zagore koji su dali svoje živote za Domovinu. Ovim putem svim sugrađankama i sugrađanima čestitam Dan državnosti Republike Hrvatske te želim da ga provedu u miru, zajedništvu i dostojanstvu“, poručio je gradonačelnik Ivanović.

Obilježvanje Dana državnosti u Kaštelima tako je proteklo u znaku zajedništva, zahvalnosti i poštovanja prema hrvatskim braniteljima te svima koji su svojim doprinosom sudjelovali u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske.

