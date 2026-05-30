Građani danas mogu razgledati brodove Obalne straže i vojnu opremu na Rivi, izložbu posjetio i Šuta

Današnji program u sklopu Dana državnosti privukao je brojne građane i posjetitelje na Gat sv. Nikole i na Zapadnu obalu, gdje danas imaju priliku iz prve ruke upoznati dio opreme i plovila hrvatskih obrambenih snaga.

Naime, na Zapadnoj obali otvorena su plovila Obalne straže Republike Hrvatske – ophodni obalni brod OOB-31 „Omiš“ i gumena brodica „Modrulj 203“, koje posjetitelji mogu razgledati do 17 sati.

Istodobno, na Gatu sv. Nikole postavljena je izložba naoružanja i opreme Oružanih snaga RH. Izloženi su BOV Patria DUOS 12,7, BOV Patria 30L i MRAP MaxxPro, kao i različiti primjerci naoružanja i vojne opreme Hrvatske vojske.

Manifestacija građanima pruža priliku za neposredan susret s pripadnicima hrvatskih obrambenih snaga te upoznavanje s dijelom njihovih sposobnosti, opreme i svakodnevnih zadaća. Razgledavanje traje do 17 sati.

Izložbu je posjetio i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.