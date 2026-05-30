TRANSFER-BOMBA NA POLJUDU Talentirani junior Dinama i reprezentativac prelazi u Hajduk!

Kako doznaje tportal, Hajduk će u ovom prijelaznom roku dovesti i jednog igrača Dinama. Riječ je o 19-godišnjem junioru Anđelu Šutalu koji će po isteku ugovora (ugovor ističe 19. lipnja) s Dinamom, preseliti na Poljud.

Anđelo Šutalo zadnje je dvije sezone član prve ekipe Dinamovih juniora s kojima je igrao i Ligu prvaka. Prošle je sezone u prvenstvu u 26 nastupa zabio četiri gola, a gol je upisao i u juniorskoj Ligi prvaka kada je zabio Celticu.

Ove je sezone također bio prvotimac, a uz to je i član hrvatske u-19 reprezentacije koja je izborila plasman na Europsko prvenstvo. Posebno je dobar nastup imao u kvalifikacijama protiv Srbije kada je zabio dva gola i dodao asistenciju.

Minutaža mu je kako se sezona približavala kraju opadala te je u prvenstvu upisao samo osam nastupa od prve minute. Posljednji put zaigrao je 25. travnja protiv Šibenika kada se i upisao u strijelce.

Je li na njegovu minutažu utjecala činjenica da nije želio produžiti ugovor ili se saznalo da ide u Hajduk, za sada nije poznato. Ono što je poznato je da će Šutalo nakon isteka ugovora s Dinamom postati igrač Hajduka.