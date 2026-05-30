Obuljen Koržinek o Milanoviću: "Sramota, velika šteta i znak strašnog nepoštivanja"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek poručila je da Hrvatska ima razloga biti ponosna na svoja postignuća, dok je izostanak predsjednika Republike s obilježavanja Dana državnosti ocijenila "izrazom nepoštovanja" koji potiče podjele.

Uoči misnog slavlja na Trgu svetog Marka u povodu Dana državnosti, Obuljen Koržinek pozvala je građane da blagdan obilježe dostojanstveno, i na javnim proslavama i u krugu obitelji.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Poželjela bih da ga svi dostojanstveno obilježimo i u javnim obilježavanjima i proslavama, i u svojim obiteljima. Hrvatska je kao država jako puno postigla zadnjih više od 35 godina. Trebamo na to biti ponosni, uza sve probleme i izazove, rekla je ministrica, piše HRT.

Govoreći ispred crkve svetog Marka, istaknula je važnost očuvanja kulturne baštine te podsjetila na obnovu nakon Domovinskog rata i zagrebačkog potresa.

- To su simboli našeg identiteta, naše povijesti koju trebamo čuvati, prenositi mladima i slati poruku koliko je važno poštovati i njegovati te vrijednosti, rekla je.

Na pitanje o izostanku predsjednika Republike Zorana Milanovića sa svečanog obilježavanja Dana državnosti, Obuljen Koržinek je rekla da ne poznaje primjer predsjednika ili državnog poglavara koji svojim građanima ne bi čestitao Dan državnosti te ocijenila da je riječ o "izrazu strašnog nepoštovanja".

- To nije proglasio bilo tko, nego Hrvatski sabor, rekla je ministrica te ocijenila da takvo predsjednikovo ponašanje potiče podjele.

Kazala je i da je takvo ponašanje "za njega sramota, ali i velika šteta i znak strašnog nepoštovanja".

Ministrica Obuljen Koržinek nakraju je dodala da se nada kako će "građani u budućnosti birati ljude koji će poštovati određene vrijednosti i uvažavati mišljenje svih građana".