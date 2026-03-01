VIDEO Stručnjaci bi rušili Poljud, Splićani se bune: “Triba ga samo malo ušminkat!”

Premda stručnjaci upozoravaju da je Poljud teško ili nemoguće obnoviti, većina Splićana smatra da bi upravo to trebalo učiniti. Za novi stadion građani neće ni da čuju, a kamoli za rušenje slavne arhitektonske Ljepotice koja je izdržala nebrojene navijačke strasti.

Uslijed desetljeća zanemarivanja, oklop ove školjke se raspada i ruzina izjeda samu njezinu srž. Tribine škripe, krovište prokišnjava, improvizirane zakrpe popuštaju. Od legendarne konstrukcije krade svaka bura, svaka kiša, i naravno svaka utakmica - a jači potres mogao bi je dokrajčiti.

Unatoč lošim prognozama, mnogi se još nadaju obnovi.

“To je jedan od epohalnih projekata Mediterana, zašto gradit novo kad postoji mogućnost da se obnovi”, “To je simbol Splita, ka’ i sveti Duje” i “Triba ga samo malo ušminkat” samo su neki od odgovora. Jedan nam je sugovornik rekao da ga ne treba ni obnavljati jer je dobar ovakav kakav jest.

Ima, međutim, i onih koji su otvoreni promjenama. “Novo je novo! Nešto lipo, novo, drugačije nek’ naprave”, rekla nam je jedna sugrađanka.

Ako se većinu Splićana pita, ovaj simbol povijesti ipak nije bez budućnosti. Poslušajte što su rekli u anketi.