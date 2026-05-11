Peto zlato za Marjan! Taekwondo klub briljirao na E2 turniru i osvojio ekipno drugo mjesto

Izvrsni članovi Taekwondo kluba Marjan vratili su se s međunarodnog turnira E2 kategorije koji se boduje za europske rang liste s nevjerojatnih pet zlata od šest sportaša koliko ih je nastupilo kao i peharom za drugo mjesto sveukupnog poretka u juniorskom uzrastu.

Luna Antunović zlatna je u juniorkama do 44 kilograma, Marina Bilić zlatna u juniorkama do 42 kilograma kao i Ana Lučić do 59 kilograma. Viljem Bezjak je dodao zlato u juniorima do 51 kilograma dok je jedina predstavnica Marjana u kadetkinjama Eva Zambata stigla do zlata bez izgubljene runde u kategoriji do 37 kilograma.