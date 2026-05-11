Prometna nesreća u Dalmaciji: 61-godišnjak oduzeo prednost, dvoje završilo s teškim ozljedama

Jučer, 10. svibnja u 8,30 sati na državnoj cesti D-56 u mjestu Žažvić dogodila se prometna nesreća s ozlijeđenim osobama, izvijestila je nadležna PU.

Prometna nesreća dogodila se na način da je 61-godišnjak, upravljajući osobnim vozilom švicarskih registarskih oznaka, s kojim se u vozilu nalazila 63-godišnja putnica, uključujući se na državnu cestu D-56, nije propustio sva vozila koja se kreću tom cestom, uslijed čega dolazi do sudara s osobnim vozilom šibenskih registarskih oznaka s kojim je upravljao 65-godišnjak.

U Općoj bolnici u Šibeniku 63-godišnjakinji i 65-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te su nakon pružene liječničke pomoći pušteni na kućnu njegu.

U vremenu od 9,30 do 10,50 sati na navedenoj dionici promet se odvijao jednom prometnom trakom uz regulaciju prometa policijskih službenika nakon čega je promet u potpunosti otvoren.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 61-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.



