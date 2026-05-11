Hrana koja 'pali' strasti: Ove namirnice bude libido bolje od afrodizijaka

Određena hrana može igrati bitnu ulogu u seksualnom životu. Točnije, imat će ulogu u poboljšanju seksualne želje ili libida. Najpoznatija hrana za libido su tako kamenice, a osim toga važno je i jesti povrće i proteine koji će također ostaviti utjecaj.

Bitno je birati namirnice za bolje zdravlje, ali i za bolji libido. Dok će neka hrana imati velik utjecaj na libido, druga ga može i smanjiti. Hrana za libido se tako treba uzimati često.

Da ove namirnice stvarno utječu na seksualnu želju pokazuje i znanost.

Koja je najbolja hrana za libido?

1. Kamenice

Najpoznatija hrana za libido su kamenice i to kada se jedu sirove. Kamenice su bogate cinkom koji utječe na bolju proizvodnju testosterona i sperme. Uz to, kamenice sadrže i dopamin, hormon koji utječe na povećanje libida.

Cink također ima veliku ulogu u povećanju seksualne želje. Osim kamenica, cink se nalazi i u govedini, svinjetini, bučinim sjemenkama i indijskim oraščićima.

2. Šipak

Šipak je godinama bio poznat kao simbol plodnosti. Vjeruje se da konzumiranje soka od šipka utječe na bolje raspoloženje, bolji protok krvi, utječe na imunitet, a i podiže razinu testosterona, piše N1.

3. Čokolada

Jedenjem čokolade se ispušta serotonin, hormon sreće. To onda utječe i na povećanu želju za seksom.

4. Lubenica

Osim što sadrži puno vode, lubenica sadrži i posebne aminokiseline citruline. Tijelo ove aminokiseline pretvara u druge aminokiseline koje pomažu da se krvne žile opuste, a onda i da krv bolje dolazi do reproduktivnih organa.

5. Maca

Maca je biljka, ali se može konzumirati u obliku praha ili kapsula. Koristi se od davnina za poboljšanje plodnosti, a njezin korijen može povećati seksualnu želju. Ako se koristi u obliku praha, može se dodati u smoothije, jogurte, juhe ili salate.

6. Špinat

Ovo zeleno povrće je bogato magnezijem koje može povećati razinu testosterona. Sadrži i željezo, koje može povećati želju za seksom, ali i pozitivno utjecati na orgazam - posebno kod žena.

7. Ribe

Ribe kao što su losos, sardine i tuna sadrže omega 3 masne kiseline koje sprječavaju nakupljanje plaka u arterijama, a omogućavaju i bolji protok krvi u tijelu, pa tako i do spolnih organa.

Također, dobre masti sadrže dopamin. Osim toga i ribe sadrže cink, vitamin B12, vitamin D i željezo koji pozitivno utječu na libido.

8. Šafran

Šafran je skupi začin koji je poznat po tome da utječe na libido. Može se dodati u razna jela i pića, a stavlja se u malim količinama. On povećava libido i izdržljivost.

Hrana koja loše utječe na libido?

Određenu hranu bi trebalo izbjegavati jer može smanjiti libido. Ovdje spada masna hrana, slatkiši i alkohol.

Alkohol pogotovo može utjecati jer smanjuje testosteron, ali vodi i do suhoće rodnice.

S druge strane, crno vino u manjim količinama može povećati libido.

Zaključak

Puno je namirnica koje utječu na seksualnu želju i izdržljivost. Ne radi se o samoj hrani, već o nutrijentima koje ona sadrži. Hrana za libido su tako lubenica, špinat, kamenice, ali i začin šafran i suplement maca.

S druge strane, pojedine namirnice treba izbjegavati, piše N1.