Javio se Vice Mihanović. Kaže da njegova firma još uvijek ne održava Žnjan, ali je dao najpovoljniju ponudu

Vice Mihanović javnosti se obratio priopćenjem u kojemu kaže da njegova tvrtka Cvjetko d.o.o. ne održava Žnjan. Još uvijek.

"Unatoč tome što sam se iz politike povukao prije četiri godine te ni na koji način ne sudjelujem u političkom životu niti komentiram politička zbivanja, političke opcije koje su na izborima izgubile povjerenje Splićana, a danas su ugodno uhljebljene na teret državnog proračuna, pokrenule su klevetničku kampanju protiv društva Cvjetko d.o.o. u mojem vlasništvu", kaže.

Zagrebačka saborska zastupnica Marijana Puljak možda je upućena kada su u pitanju Bundek ili Jarun, ali kada je u pitanju Žnjan očito ne razumije ni osnovne činjenice. Tvrtka Cvjetko d.o.o. javila se na natječaj za održavanje te je dala najbolju i najpovoljniju ponudu, međutim do ovog trenutka ugovor nije niti potpisan, a kamoli da društvo Cvjetko d.o.o. održava Žnjan.

Stoga je potpuno netočna i neistinita tvrdnja da je društvo Cvjetko d.o.o. odgovorno za trenutno stanje zelenila na Žnjanu. Tvrtka Cvjetko d.o.o. ni na koji način nije angažirana na održavanju zelenila na toj lokaciji te nema nikakve veze s postojećim stanjem.

Posebno je apsurdno da se napada privatna tvrtka koja desetljećima posluje na tržištu, uredno izvršava svoje obveze i od čijeg rada živi 35 obitelji, a koja tijekom svog poslovanja nikada nikome nije ostala dužna.

Očekujem da svi koji su iznosili netočne informacije iste javno isprave i prestanu nanositi štetu ugledu privatne tvrtke i ljudima koji od njezina rada žive", napisao je Vice Mihanović u priopćenju.