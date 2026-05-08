SPLIT PONOVNO EPICENTAR VESLANJA Regata sv. Duje: Više od sporta – platforma koja gradi gospodarstvo, turizam i stručni kadar

Od 8. do 10. svibnja Split će ponovno postati središte europskog sveučilišnog veslanja. Tradicionalna, 24. po redu Regata sv. Duje, na stazi u Spinutu i splitskoj Rivi još jednom će ujediniti vrhunski sport, akademsku izvrsnost i međunarodno prijateljstvo, potvrđujući status Splita kao istinskog grada sporta i znanja.

O programu i značaju ovogodišnje manifestacije razgovarali smo s ključnim ljudima organizacije – legendarnim veslačem Oxforda Lukom Gruborom te Tonijem Gamulinom, potpredsjednikom Hrvatskog akademskog sportskog saveza.

Gamulin: "Ovo nije samo broj noćenja, ovo je lojalnost Splitu"

Toni Gamulin, iskusni sportski djelatnik, naglašava kako se učinci regate ne mogu mjeriti isključivo kroz kratkoročnu statistiku.

"Zahvaljujemo Ministarstvu turizma i sporta te svim pokroviteljima, ali važno je istaknuti da ova regata donosi diversifikaciju turističke ponude. Danas možemo pričati o konkretnim pravnim subjektima koji su otvoreni u Splitu posredstvom regate, o ljudima koji su ovdje kupili nekretnine i stvorili neraskidivu vezu s našim gradom", ističe Gamulin.

Posebno podcrtava ulogu regate kao "inkubatora" za stručni kadar.

Upravo su ljudi stasali kroz organizaciju ove manifestacije bili ključni za velike projekte poput otvaranja Spaladium Arene 2009., Europskog prvenstva u vaterpolu 2022., pa sve do dobivanja domaćinstva Europskih sveučilišnih igara (ESI) 2028. godine.

"Cilj nam je rekonstrukcija splitskog sporta, ne samo kroz infrastrukturu, već kroz ljude. Očekujemo izgradnju sveučilišnog sportskog centra na Kampusu koji će biti dom za studente, ali i učenike osam srednjih škola. To je put prema održivosti seniorskog sporta", zaključuje Gamulin.

Grubor: "Ciljamo na najjače fanove, a ne na masovnost"

Proslavljeni olimpijac Luka Grubor naglašava specifičnost veslanja kao "nišnog" sporta koji u Split dovodi svjetsku elitu.

"Naša prepoznatljivost je specifična. Možda veslanje nema masovnost nekih profesionalnih sportova, ali akademska utrka poput 'Boat Racea' ima veću gledanost od Formule 1 u Silverstoneu. U Split nam stiže komentator s BBC-a, kao i vodeći svjetski veslački fotografi iz Velike Britanije. Mi ne ciljamo na milijunsku, već na tisuću lojalnih i 'zagriženih' fanova koji su vrhunski ljudi u svakom smislu", poručuje Grubor.

Promjena lokacije otvaranja

Ovogodišnji program donosi i malu promjenu. Zbog najavljenih vremenskih prilika, svečano otvaranje neće se održati u Galeriji Meštrović, već u podrumima Dioklecijanove palače.

Subota je rezervirana za sveučilišne utrke u Spinutu, dok će nedjeljni spektakl na Rivi, popularna "Utrka legendi" (Oxford, Cambridge, Split), ponovno privući tisuće gledatelja.

REGATA U BROJKAMA:

15+ zemalja i 3 kontinenta: Redoviti sudionici iz Londona, Beča, Oxforda, Cambridgea...

500 sudionika i 90 volontera: Prosjek posljednjih godina.

Olimpijsko zlato: Sudionici splitske regate osvajali su zlata na posljednjih pet Olimpijskih igara.

Gospodarski učinak: 11 natjecatelja kupilo je nekretnine u okolici Splita, četiri su otvorila obrte u turizmu, a tri osnovala turističke agencije.

Lojalnost: Više od 25 posto sudionika vraća se u Split privatno ili poslovno.

Split je spreman za još jedan veslački praznik koji je, kako Gamulin kaže, "nova stepenica prema uspješnoj realizaciji Europskih sveučilišnih igara 2028.".