Travica osuđen za ratne zločine: Tjerao je zarobljenike da jedu ljudski mozak

Željko Travica, nekadašnji pripadnik TO Mirkovci, nepravomoćno je na Županijskom sudu u Osijeku osuđen na 20 godina zatvora za ratni zločin počinjen nad hrvatskim braniteljima u Ceriću 2. listopada 1991. godine, javlja Jutarnji.

Travici se sudilo prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku za ubojstvo osmorice pripadnika MUP-a RH i HOS-a te zlostavljanje trojice zarobljenih pripadnika HOS-a Zorana Šorlija, Željka Uglješića i Ivana Kopčića, koji su u to vrijeme bili jedva punoljetni.

U optužnici se navodi da su pripadnici TO Mirkovci, u kojoj je bio i Travica, između ostalog tjerali zarobljenike da jedu ljudski mozak i piju iz razbijenih boca, da su im žicom vezali ruke, vrat i noge...

Optuženi je, inače, uhićen 5. listopada 2024. godine na graničnom prijelazu Calais u Francuskoj prilikom ulaska iz Ujedinjene Kraljevine, gdje je godinama živio. Nakon uhićenja izručen je Hrvatskoj početkom studenoga 2024. godine, a suđenje mu je počelo u siječnju prošle godine.