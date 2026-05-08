Otkrivena nova ilegalna gradnja. Bojan Ivošević: "Domoljublje je suprostaviti se Kerumu"

Portal Telegram objavio je nova saznanja o još jednoj ilegalnoj gradnji Željka Keruma.

Osim kompleksa restorana Pršut u Kaštelima, čiju protupravnu legalizaciju je Telegram istraživao proteklih dana, otkrivaju da je bivši gradonačelnik Splita nelegalno gradio i na nizu čestica u svojem luksuznom resortu u Rogoznici. Državni inspektorat naredio mu je rušenje, a divlju gradnju priznao je i sam Kerum rekavši u razgovoru s Telegramom da “mu je tako lipo”.

Bojan Ivošević oglasio se na Facebooku tim povodom.

"Željko Kerum dušom i tijelom prezire Hrvatsku i njene zakone. Domoljublje je suprotstaviti mu se i zaštititi domovinu od takvih dušmana", napisao je Ivošević.