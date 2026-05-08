Bizarnost nad bizarnostima u općini Ive Sorića (HDZ): Stipendistima isplatili novac, pa im javno objavili OIB-e i IBAN-e, među njima i maloljetnici...

Još jedna apsurdna situacija dolazi iz Općine Seget, na čijem je čelu HDZ-ov načelnik Ivo Sorić. Nakon što su iz Općine, i to tek nakon javnih prozivki, raspisane stipendije za srednjoškolce i studente, uslijedio je novi administrativni gaf koji otvara ozbiljna pitanja o zaštiti osobnih podataka.

Naime, u sustavu iTransparentnosti Općine Seget javno su, uz isplate stipendija, objavljeni osobni podaci dobitnika stipendija. Prema dokumentaciji koju imamo u posjedu, uz imena primatelja vidljivi su i njihovi OIB-i, IBAN-i, mjesta prebivališta, iznosi isplata i drugi podaci vezani uz isplatu. Riječ je o podacima objavljenima u sklopu isplata Općine Seget za stipendije i školarine, odnosno za potpore učenicima i studentima.

Objavljeno 27 isplata, ukupno 14.080 eura

Prema priloženoj dokumentaciji, Općina Seget je 19. ožujka 2026. evidentirala 27 isplata stipendija. Ukupno je isplaćeno 14.080 eura.

Dio stipendista primio je po 550 eura, a dio po 480 eura. Međutim, problem nije u samoj isplati stipendija, nego u činjenici da su uz te isplate javno dostupni osobni identifikacijski brojevi i bankovni računi primatelja. Posebno je problematično to što se, prema informacijama do kojih smo došli, među srednjoškolcima čiji su podaci objavljeni nalaze i maloljetne osobe.

Doznajemo da je među stipendistima najmanje jedna osoba rođena 2010. godine, što znači da se među osobama čiji su podaci završili javno dostupni mogu nalaziti i djeca. Upravo zato ova situacija nadilazi klasični administrativni propust. Ako su javno objavljeni OIB-i i bankovni računi maloljetnika, riječ je o slučaju koji zahtijeva žurnu reakciju nadležnih institucija.

Jadrić slučaj prijavio AZOP-u, pravobraniteljicama i DORH-u

Kako nam je potvrđeno, cijeli slučaj nadležnim institucijama prijavio je Luka Jadrić, vijećnik Nezavisne liste "Vrime je".

Jadrić je dopise poslao Agenciji za zaštitu osobnih podataka, pravobraniteljici, pravobraniteljici za djecu te Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. Prema njegovim riječima, podatke je uočio prošli tjedan pregledavajući sustav iTransparentnosti Općine Seget. Budući da su podaci i dalje bili javno dostupni, napravio je i snimke zaslona za slučaj da se nakon prijave pokušaju naknadno ukloniti ili izmijeniti.

"Ekipa je mrtva-ladna objavila OIB i bankovne račune dobitnika stipendija. Znam da među srednjoškolcima ima i maloljetne djece", kazao nam je Jadrić.

Prema informacijama koje imamo, dio objavljenih OIB-a provjeren je i poklapa se s drugim javno dostupnim podacima, što dodatno potvrđuje ozbiljnost cijelog slučaja. Drugim riječima, umjesto da Općina Seget posebno pazi na obradu osobnih podataka, osobito kada su u pitanju učenici i studenti, dogodilo se upravo suprotno: osobni podaci završili su dostupni javnosti kroz službeni općinski sustav.

Stipendije su najprije kasnile, a onda su ih teatralno predstavili

Cijela priča dodatno dobiva na apsurdnosti ako se zna da su stipendije raspisane tek nakon javnih prozivki. Iz Općine su ih potom predstavili i kroz javnu objavu, uključujući i videozapis na YouTubeu.

No, nakon teatralnog predstavljanja stipendija, uslijedio je ozbiljan propust: u sustavu transparentnosti objavljeni su podaci koji, po svemu sudeći, nisu smjeli biti dostupni široj javnosti u tom obliku. Tako je projekt koji je trebao biti predstavljen kao potpora učenicima i studentima završio kao potencijalni slučaj povrede osobnih podataka.

Još jedna bizarna epizoda u općini Ive Sorića

Ovo je još jedna u nizu bizarnih i teško objašnjivih situacija u Općini Seget, na čijem je čelu HDZ-ov Ivo Sorić.

Dalmacija Danas već je ranije pisala o brojnim neobičnim i kontroverznim odlukama te potezima segetske vlasti. Pisali smo i o prozivkama Nezavisne liste "Vrime je" vezanima uz rad načelnika, dolaske na posao, odnos prema općinskim problemima, ali i drugim situacijama koje su izazivale reakcije javnosti.

Sada se svemu pridružuje i slučaj koji je posebno osjetljiv jer se ne odnosi samo na političke odluke, nego na osobne podatke građana, među kojima bi mogli biti i maloljetnici. Sustavi transparentnosti trebali bi građanima omogućiti uvid u trošenje javnog novca. No transparentnost ne znači da se javno moraju objavljivati OIB-i, IBAN-i i drugi podaci koji mogu dovesti do identifikacije i financijske izloženosti pojedinaca.

U ovom slučaju javnost ima pravo znati koliko je novca Općina Seget izdvojila za stipendije, koliko je stipendija dodijeljeno i kome se javni novac isplaćuje. No teško je pronaći opravdanje za objavu osobnih identifikacijskih brojeva i bankovnih računa stipendista. Posebno ako se među njima nalaze srednjoškolci i maloljetna djeca.

Upit smo poslali Općini Seget, ali odgovor teško očekujemo

Dalmacija Danas poslala je upit Općini Seget vezano uz ovaj slučaj. Pitali smo ih kako je moguće da su OIB-i i bankovni računi stipendista javno objavljeni, tko je za to odgovoran, hoće li podaci biti uklonjeni te jesu li o svemu obaviješteni roditelji maloljetnih stipendista, ako se među njima doista nalaze maloljetne osobe.

Ipak, teško je očekivati odgovor. Naime, od Općine Seget i načelnika Ive Sorića nismo dobili odgovor na posljednjih nekoliko novinarskih upita.

U svakom slučaju, riječ je o još jednoj bizarnosti nad bizarnostima u općini na čijem je čelu HDZ-ov Ivo Sorić. Posebna je bizarnost i ignoriranje upita novinara i javnosti, iako taj isti načelnik radi za javnost i građane koji ga plaćaju nekoliko tisuća eura mjesečno. U općini kojom upravlja Ivo Sorić, čini se, granica između transparentnosti i apsurda ponovno je opasno prijeđena.