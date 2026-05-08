Splitski kolektiv traži smještaj za palestinske umjetnike: "Podržite njihov boravak u gradu"

Splitski kolektiv ROOM 100 uputio je poziv iznajmljivačima turističkog smještaja u Splitu da podrže boravak članova palestinske cirkuske škole tijekom njihove europske turneje s predstavom "Sarab".

Kako navode organizatori, umjetnički tim boravit će u Splitu od 1. do 3. lipnja, a traži se smještaj za sedam osoba. Iznajmljivače pozivaju da ponude besplatan ili povoljniji smještaj, ističući kako će sredstva koja se eventualno uštede biti usmjerena palestinskoj cirkuskoj školi za aktivnosti na Zapadnoj obali te obnovu opreme i materijala oštećenih u izraelskim napadima.

ROOM 100 i zagrebačka Cirkorama organiziraju europsku turneju predstave "Sarab", koja će se od 31. svibnja do 28. lipnja održavati u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji i Nizozemskoj.

Palestinska cirkuska škola osnovana je 2006. godine, a njezin cilj je kroz cirkusku umjetnost mladima u Palestini omogućiti prostor za izražavanje o svakodnevnom životu, slobodi i dostojanstvu. Predstava "Sarab", što u slobodnom prijevodu znači "fatamorgana", tematizira iskustva izbjeglica i potragu za sigurnijim životom.

Organizatori pozivaju sve zainteresirane iznajmljivače da se uključe i podrže boravak umjetnika u Splitu.