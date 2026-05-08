Bulj na otvaranju spomen ploče medicinskim sestrama i tehničarima u Sinju: Pod granatama su spašavali živote i zaslužuju Opću bolnicu

U okviru simpozija „Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026.“ danas je u Sinju svečano otkrivena spomen-ploča u čast zdravstvenim djelatnicima iz Domovinskog rata.

Spomen-ploča postavljena je na zgradi Doma zdravlja u Sinju, a posvećena je medicinskim sestrama, tehničarima i ostalim zdravstvenim djelatnicima s područja Grada Sinja i Cetinske krajine koji su tijekom Domovinskog rata, u iznimno teškim i opasnim okolnostima, nesebično pomagali i spašavali ljudske živote.

Na svečanosti se nazočnima obratio gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj, istaknuvši važnost očuvanja trajne uspomene na zdravstvene djelatnike čiji je doprinos bio nemjerljiv u obrani i opstanku hrvatskog naroda.

„Ovdje smo na mjestu gdje je krajem 80-ih i početkom 90-ih bio najbolje organiziran Dom zdravlja i medicinski sustav. Ovdje se nisu pružale samo zdravstvene usluge, nego se čuo i dječji plač, gotovo do tisuću novorođenčadi godišnje“, rekao je gradonačelnik, podsjetivši na značaj ove ustanove u mirnodopskim vremenima.

Govoreći o ratnim okolnostima, naglasio je kako je Sinj bio izložen neprestanom granatiranju, dok su zdravstveni djelatnici, unatoč svakodnevnim opasnostima, ostali uz svoj narod, spašavajući živote branitelja i civila. Posebno je istaknuo ulogu medicinskih sestara, tehničara i primalja koje su, i pod granatama, skrbile o ranjenima i rodiljama, pokazujući iznimnu hrabrost, požrtvovnost i predanost.

„Ovaj objekt i ova ploča poruka su da nitko od nas u budućnosti ne smije zaboraviti ulogu medicinskih sestara, tehničara i svih zdravstvenih djelatnika. U ratno vrijeme spašavali ste živote pod granatama, često riskirajući i vlastiti život“, poručio je gradonačelnik.

Istaknuo je i kako spomen-ploča predstavlja trajni znak zahvalnosti i dubokog poštovanja, ali i obvezu budućim generacijama da čuvaju sjećanje na žrtvu i hrabrost zdravstvenog osoblja, kao i na zajedništvo i snagu naroda Cetinske krajine.

„Nadam se da ćemo doživjeti dan kada će se u ovom objektu ponovno čuti dječji plač jer ovo mjesto je simbol života, nade i opstanka našega kraja. I zato Sinj mora imati Opću bolnicu.

To zaslužujete vi, zdravstveni djelatnici koji ste u najtežim trenucima, pod granatama i u strahu, ostali uz svoj narod, spašavajući živote i dajući sebe bez zadrške. Ali to jednako tako zaslužuje i narod Cetinske krajine, ljudi koji su ovaj Dom zdravlja svojim radom, odricanjem i vjerom generacijama gradili i u njega utkali dio sebe.

To nije samo potreba nego i dug prema vama i prema svima koji su stvarali ovaj kraj. To je minimalno što zaslužuju Sinj i Cetinska krajina“, poručio je gradonačelnik.

Naglasio je kako ova spomen-ploča ostaje trajni podsjetnik na vrijeme kada su upravo zdravstveni djelatnici, uz branitelje, bili ključna snaga u obrani života i dostojanstva hrvatskog naroda.

Simpozij „Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026.“ okuplja stručnjake iz područja zdravstvene skrbi, a kroz predavanja i rasprave naglasak se stavlja na izazove i ulogu medicinskog osoblja u kriznim situacijama, kako u ratnim tako i u suvremenim okolnostima.