Grad Split objavio slike s koncerta Doris Dragović, pogledajte koliko je ljudi bilo

Grad Split objavio je fotografije sinoćnje atmosfere s Rive, gdje je u sklopu proslave blagdana sv. Dujma i Dana grada održan veliki koncert Doris Dragović. Tisuće Splićana i gostiju okupile su se na središnjoj gradskoj pozornici kako bi zajedno proslavili Sudamju, a večer je završila u znaku emocije, pjesme i bezvremenskih hitova jedne od najomiljenijih domaćih pjevačica.

Doris Dragović priredila je pravi glazbeni spektakl te još jednom pokazala zašto njezine pjesme jednako vole sve generacije. Publika je od prve do posljednje pjesme pjevala uglas, a atmosfera na Rivi bila je, kako su mnogi opisali, za pamćenje.

"Hvala, Doris, na emociji, energiji i što si spojila sve generacije", poručili su iz Grada Splita uz objavljene fotografije koncerta kojim je zaključena ovogodišnja proslava Sudamje.