25. Kaštelanski praznik cvijeća - Stari kaštelanski dvor i cvjetne instalacije krase đardin u Kaštel Novom

Đardin u Kaštel Novom danas je centar cvjetnih instalacija, šušura i graje djece, a sve to povodom otvorenja 25. Praznika cvijeća. Manifestacija je to koja se, već tradicionalno, održava u okviru Kaštelanskog kreativnog proljeća, paralelno s akcijom "Lipa su, lipa, moja Kaštela".

Ovogodišnje 25.jubilarno izdanje cvjetnog festivala pod nazivom ''Kaštelanski stari dvor'' obilježava Dan Europe u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela i u suorganizaciji sa SŠ Braća Radić, udrugama Lijepa naša Kaštela, Biblijski vrt Gospe Stomorije i osnovne škole Bijaći, a pokrovitelji su Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Mališani u cvjetnoj povorci

Svečani program počeo je Cvjetnom povorkom koja je krenula iz DV Maslina, a u povorci su sudjelovala djeca iz odgojno-obrazovnih ustanova i Kaštelanske mažoretkinje. Djeca su svojim defileom i zabavno-scenskim programom dala poseban štih ovoj manifestaciji. U naredna dva dana, koliko sajam traje, posjetitelji će moći uživati u cvjetnim instalacijama, ali i kupiti cvijeće od izlagača kako bi uljepšali svoje vrtove i okućnice.

Priprema za turističku sezonu

Na 25.izdanje Praznika svijeća posebno je bila ponosna direktorica TZ Kaštela Nada Maršić koja je istaknula da iza ovog kontinuiteta stoji predan rad cijelih sudionika u samom procesu.

-Naš kaštelanski sajam je već jako poznat u Dalmaciji. Već 25.godina trudimo se organizirati sajam koji ne bi bilo moguće realizirati bez naših pokrovitelja, udruga i odgojno-obrazovnih ustanova. Na sajmu imamo desetak kaštelanskih proizvođača cvijeća pa možemo uživati u rezanom cvijeću, raznim instalacijama ali i lončanicama koje nude OPG-ovi. Cilj cijele manifestacije pod nazivom ''Lipa su lipa, moja Kaštela'' je priprema za turističku sezonu jer sve počinje s odvoženjem zelenog otpada, uređujemo zelenih površina i provodimo natjecanje za najljepši balkon, okućnicu i perivoj. Kontinuirano radimo na uređenju našeg grada i mislim kako je svaka akcija uspješna, zaključila je Maršić.

Grad Kaštela kao potpora i partner

Gradonačelnik Denis Ivanović otvorio je manifestaciju, a prije toga pojasnio je važnost ovakve manifestacije za grad Kaštela.

-Hvalevrijedna organizacija Turističke zajednice koja seže još u daleke devedesete godine pokazatelj je kako nešto što vrijedi i opstaje kroz godine. Kroz akciju čišćenja radimo na osvještavanju građana te adekvatnom zbrinjavanju otpada. A Praznik cvijeća je jedan dodatak ugodan oku jer vjerujem, kako ne postoji osoba koja ne voli cvijeće, kazao je Ivanović.

Ulaz na sajam je besplatan i može se pogledati tijekom cijelog dana. Traje do nedjelje navečer, a u večernjim satima svi posjetitelji mogu uživati u Festivalu svjetla, atraktivnim svjetlosnim instalacijama koje će dati poseban šarm cvjetnim instalacijama.