TRENER GARCIA UOČI DINAMA: Ne znam je li ovo Livaji i Rebiću zadnji derbi

Hajduk sutra od 16 sati gostuje kod Dinama u sklopu 34. kola SuperSport HNL-a. Utakmicu je na press-konferenciji najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia.

U tri utakmice izgubljene su dvije utakmice. Može li Hajduk sada pobijediti?

- To je ideja, pokušat ćemo pobijediti. Pričao sam već o utakmicama prije. U prvoj smo bili loši, u drugoj su zabili u sudačkoj nadoknadi, a u posljednjoj su bili bolji od nas. Nadam se da ćemo moći pokazati svoje pravo lice.

Zaslužuje li Silić poziv u A reprezentaciju?

- Mislim da je talentiran golman s velikom budućnosti. Možda otiđe, ja mislim da bi bilo pametno da ide jer je perspektivni vratar i bit će od velike pomoći.

Tko može, a tko ne može?

- Šarlija je ozlijeđen do kraja sezone, ima tu ozljedu već dugo, Krovinovića također nema, Kalik je bolestan, nema ni Skelina. Diallo trenira s momčadi već nekoliko tjedana, prošli je tjedan bio na klupi. Imao je tešku sezonu s ozljedama. Vratio se Hrgović.

Je li Livaji i Rebiću ovo zadnji derbi?

- Ne znam je li ili nije, ne vidim u budućnost.

Kakvu igru očekujete u derbiju?

- Težak derbi, kao i svaki put. Obje momčadi idu s najvećom količinom energije, očekujem borbu s obje strane, idemo do kraja kako god bilo, iako je prvenstvo praktički gotovo.

Protiv Rijeke ste jako dobro igrali. To je bio i jako dobar test za Konferencijsku ligu?

- Oni su igrali Europu, a za to moraš biti prvak. Greškama ne smije biti mjesto u Europi. Dinamo se prošle godine natjecao u Europi, a što im se mi više približavamo, bolji smo.

Navijate li za Dinamo u Kupu? Važno je da Rijeka ne osvoji Kup…

- Ne mogu odgovoriti na to pitanje. Možda ćemo imati više vremena za pripreme ili ne…

Koliko ćete biti razočarani ukoliko ne pobijedite Dinamo?

- Kao i uvijek – vrlo razočaran. Kada gubim, postajem jako teška osoba.

Je li Raci blizu prvih 11 ili bi Gabrić mogao zaigrati? Je li Rebić spreman za prvih 11?

- Gabrić je imao minutažu, morate biti oprezni s igračima. Mogu otići u reprezentaciju, a nekada im mogu reći da nisu dobri i zatvoriti im vrata. Rebić je dobro, imao je malo poteškoća nakon onog sudara glavom. Postoji mogućnost da Šego, Rebić i Livaja zaigraju, ali to nije PlayStation.

Dinamo je prvak, Varaždin im je zapljeskao. Što mislite o tome i da je na njihovom mjestu bio Hajduk, što biste rekli svojim igračima?

- Ne znam, nisam to vidio ni čuo, ne mislim da je to bitno. Klub bi o tome odlučivao.



