Šest desetljeća struke, znanja i brige za pacijente. KBC Split obilježio veliku obljetnicu: "Aparati ne znače ništa bez ljudi i edukacije"

Klinički zavod za nuklearnu medicinu KBC-a Split ove godine obilježava velikih 60 godina postojanja. Svečana proslava održana je 8. svibnja 2026. godine u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Obljetnica je okupila brojne predstavnike medicinske struke, akademske zajednice, zdravstvenih ustanova i institucija, koji su istaknuli važnost ovog zavoda za razvoj medicine u Splitu, Dalmaciji i Hrvatskoj.

"Na ponos i čast prvih 60 godina"

Predstojnik Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Split, prof. dr. sc. Ante Punda, dr. med., podsjetio je na početke rada Zavoda i njegov razvoj tijekom šest desetljeća.

"Vizionarski pothvat naših osnivača započet je 1966. godine. Danas, šest desetljeća poslije, Klinički zavod za nuklearnu medicinu moderna je dijagnostička cjelina, a pred nama su i novi izazovi. Naša etičnost i humanost i dalje će ostati temelj razvoja. Neka nam i idućih 60 godina bude na ponos i čast, kao što je to bilo i prvih 60 godina", kazao je prof. dr. sc. Ante Punda.

Ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Split, Krešimir Dolić, čestitao je djelatnicima Zavoda na velikoj obljetnici i naglasio da 60 godina predstavlja značajno razdoblje znanja, iskustva i predanog rada.

"Zadovoljstvo mi je što vas sve ovdje mogu pozdraviti. Šezdeset godina nije samo puka brojka, to je lijepa brojka u kojoj čovjek u tom vremenu skuplja i znanje i iskustvo. Naša nuklearna medicina utkala je brojno znanje, odricanje i brigu za naše pacijente. U ovom vremenu izmijenili su se i zaposlenici i tehnologije, ali ostalo je isto da se ova razina razvija i dalje uspješno. Hvala svima koji su do sada bili dio ovih 60 godina, a pred nama su veliki izazovi. Treba nam predanost i stručnost naših djelatnika. Hvala vam na svemu što ste nam dali za našu medicinu, želim vam puno uspjeha. Želim vam puno stručnih postignuća jer ste to i zaslužili, a dolazak brojnih kolega na veliku obljetnicu samo je dokaz stručnosti i susretljivosti svih aktera medicine u Republici Hrvatskoj", kazao je Dolić.

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja podršku KBC-u Split

Helena Bandalović, predstojnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju Splitsko-dalmatinske županije, istaknula je doprinos Zavoda i važnost nastavka ulaganja u KBC Split.

"Šezdeset godina je prošlo, davno je to bilo. Osjeća se jako veliki doprinos, ljudi se pozivaju na ovaj Zavod i svi su sretni i zadovoljni, a vidim i da se dodatno modernizirate. Splitsko-dalmatinska županija oduvijek stoji uz našu bolnicu i stajat će i dalje. Svake godine povećavaju se sredstva za KBC Split. Idemo daljnjim krupnim koracima za unaprjeđenje ovoga Zavoda i unaprjeđenje ove bolnice. Bolnica će u ovom vremenu dobiti dodatni zamah, svi ćemo govoriti i o novoj lokaciji za novu bolnicu, to ćemo komunicirati, a to ova bolnica i zaslužuje", kazala je Bandalović.

Predsjednik Hrvatskog liječničkog zbora, podružnice Split, Zdeslav Benzon, naglasio je važnost struke, suradnje i povijesti hrvatskog liječništva.

"Hrvatski liječnički zbor brine se za struku i jako mi je drago što mogu reći da sve liječničke udruge ovdje na našem području surađuju izvrsno. Ne smijemo zaboraviti našu povijest, hrvatsko liječništvo perjanica je hrvatske povijesti. Želim vam barem još stotinu godina rada u ovakvom sastavu, a tko zna što će nam donijeti medicina u budućnosti. Donijet će sigurno puno lijepih vijesti", kazao je Benzon.

Čestitkama se pridružila i Vikica Krolo, zamjenica predsjednika Hrvatske liječničke komore.

"Velike čestitke svima koji su u ovih 60 godina sudjelovali, utkalo se brojno znanje i iskustvo. Nadam se da ćemo i dalje što više i što bolje surađivati. Radit ćemo na edukaciji, profesionalnim i visokim standardima. Želim vam puno desetljeća uspješne suradnje", kazala je Krolo te dodala da je Hrvatska liječnička komora uz Zavod.

"Aparati ne znače ništa bez ljudi i edukacije"

Dražen Huić, predstojnik Odjela nuklearne medicine KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu, istaknuo je da su ljudi i edukacija temelj razvoja nuklearne medicine.

"Aparati ne znače ništa bez ljudi i edukacije. Puno ljudi sudjelovalo je u ovome, pratili su tehnologiju i prate je i dalje. U ime Hrvatskog društva za nuklearnu medicinu i u svoje ime želim vam svečanu godišnjicu i još puno rada", kazao je Huić.

Dekanica Medicinskog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Renata Pecotić, naglasila je važnost povezanosti bolnice i fakulteta te doprinos Zavoda znanstvenom i nastavnom radu.

"Ovo je dokaz predanog rada i hvala vam na tome. Puno ste učinili i za ovaj fakultet. Ovo je neraskidiva veza jer bolnice nema bez fakulteta, a ni fakulteta bez bolnice. Nuklearna medicina dinamično je područje u medicini, ovo je jedan zalog znanstvenog rada. Puno ste pomogli svi skupa da se današnja obljetnica odvija na našem fakultetu. Veselim se novim obljetnicama, napose onoj koja se dogodine održava ovdje, a to je 30. obljetnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu", kazala je Pecotić.

Rektor Sveučilišta u Splitu, prof. dr. sc. Dragan Ljutić, istaknuo je značaj nuklearne medicine za razvoj Sveučilišta, Medicinskog fakulteta i KBC-a Split.

"Nalazimo se u hramu Medicinskog fakulteta našeg Sveučilišta, a tomu je itekako doprinijela nuklearna medicina. Rastemo i razvijamo se, a stručnost se podrazumijeva. Ovdje je produktivnost nuklearne medicine izuzetno velika. Upoznao sam sve voditelje i bio sam sudionik rasta i razvoja nuklearne medicine. Znanost, struka i prisutnost u lokalnoj sredini od velikog su značaja. Naša bolnica rasla je i razvijala se te dosegnula vrhunce, a u toj istoj kategoriji je i nuklearna medicina. Hvala vam na ovom danu, mi smo svi ponosni", kazao je Ljutić.

Predstavljena povijest i rad Zavoda

Nakon prigodnih govora, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu održana je i prezentacija rada Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Split.

Obljetnica je bila prilika za prisjećanje na početke nuklearne medicine u Splitu, na sve djelatnike koji su tijekom proteklih šest desetljeća sudjelovali u njezinu razvoju, ali i za isticanje budućih izazova koji stoje pred ovom važnom dijagnostičkom djelatnošću.

Čime se bavi nuklearna medicina KBC-a Split?

Klinički zavod za nuklearnu medicinu KBC-a Split bavi se dijagnostikom i praćenjem različitih bolesti primjenom radiofarmaka, odnosno malih količina radioaktivnih tvari koje omogućuju prikaz funkcije pojedinih organa i tkiva. Nuklearna medicina važna je u otkrivanju i procjeni bolesti štitnjače, srca, kostiju, bubrega, probavnog sustava i drugih organskih sustava, a njezina je uloga posebno značajna u suvremenoj dijagnostici i praćenju bolesnika.